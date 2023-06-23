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"Кадрові рішення будуть": Зеленський про перевірку укриттів в Україні

23 червня 2023 17:18
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
"Кадрові рішення будуть": Зеленський про перевірку укриттів в Україні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Президент України Володимир Зеленський на засіданні РНБО обговорив перевірку укриттів в Україні. Глава держави анонсував кадрові рішення.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Перевірки укриттів невтішні майже по всій країні

"Сьогодні розглянули ситуацію з укриттями в областях, районах та містах, які ворог тероризує найбільш інтенсивно", — заявив він.

Зеленський зазначив, що висновки перевірки укриттів невтішні майже по всій країні.

"Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети. Кадрові рішення будуть", — заявив він.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Серед них 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Чоловік однієї з загиблих та жителі району стверджує, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

Того ж дня, 1 червня, уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.

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