"Кадрові рішення будуть": Зеленський про перевірку укриттів в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський на засіданні РНБО обговорив перевірку укриттів в Україні. Глава держави анонсував кадрові рішення.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Перевірки укриттів невтішні майже по всій країні

"Сьогодні розглянули ситуацію з укриттями в областях, районах та містах, які ворог тероризує найбільш інтенсивно", — заявив він.

Зеленський зазначив, що висновки перевірки укриттів невтішні майже по всій країні.

"Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети. Кадрові рішення будуть", — заявив він.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Серед них 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Чоловік однієї з загиблих та жителі району стверджує, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

Того ж дня, 1 червня, уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.