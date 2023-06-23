"Кадровые решения будут": Зеленский о проверке укрытий в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент УкраиныВладимир Зеленский на заседании СНБО обсудил проверку укрытий в Украине. Глава государства анонсировал кадровые решения.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Проверки укрытий неутешительны почти по всей стране.

"Сегодня рассмотрели ситуацию с укрытиями в областях, районах и городах, которые враг терроризирует наиболее интенсивно", — заявил он.

Зеленский отметил, что выводы проверки укрытий неутешительны почти по всей стране.

"Особенно цинична и позорна ситуация в тех городах, которые имеют значительный финансовый ресурс, но, к сожалению, другие приоритеты. Кадровые решения будут", — заявил он.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека. Среди них 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Мужчина одного из погибших и жители района утверждает, что укрытие, где хотели спрятаться от обстрела люди, было закрыто.

В тот же день, 1 июня, правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.