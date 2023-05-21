"Какая разница, какой язык": у Чернівцях спалахнув мовний скандал

Чоловік, який влаштував скандал у Чернівцях. Фото: скріншот з відео

У Чернівцях відвідувач кафе влаштував скандал з персоналом закладу, бо не хотів переходити на українську мову. Окрім того, він назвав Одесу та Харків "російськими містами".

Відео скандалу з'явилося у мережі Facebook.

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В одному із кафе Чернівців відвідувач влаштував суперечку із персоналом закладу через відмову в обслуговуванні російськомовних клієнтів. Чоловіка розлютило те, що його просять спілкуватись українською.

"Яка різниця, хто на якому говорить. Головне, щоб не було протистояння в душі та серці… Якщо я народився в 1979 році, що мені зробити?" — зазначав чоловік.

Під час суперечки відвідувач також заявив, що Одеса та Харків нібито "російські регіони". Він пояснив це тим, що "там усі говорять російською".

"Не треба говорити, шо ви не розумієте російської. Хіба ваша мама чи тато винні, що вони російською говорять? Лише на Західній Україні говорять цією вашою українською мовою, а всі інші нормальні регіони спілкуються російською", — стверджував відвідувач.

Нагадаємо, нещодавно у Київській академії прикладних мистецтв (КАПМ) спалахнув мовний скандал. Проректор закладу вигнав студентку за українську мову.