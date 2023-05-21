"Какая разница, какой язык": в Черновцах разразился языковой скандал

Мужчина, устроивший скандал в Черновцах. Фото: скриншот с видео

В Черновцах посетитель кафе устроил скандал с персоналом заведения, потому что не хотел переходить на украинский язык. Кроме того, он назвал Одессу и Харьков "российскими городами".

Видео скандала появилось в сети Facebook.

Читайте также:

Языковой скандал в Черновцах

В одном из кафе Черновцов посетитель устроил спор с персоналом заведения из-за отказа в обслуживании русскоязычных клиентов. Мужчину разозлило то, что его просят общаться на украинском.

"Какая разница, кто на каком говорит. Главное, чтобы не было противостояния в душе и в сердце… Если я родился в 1979 году, что мне сделать?" — отмечал мужчина.

Во время спора посетитель также заявил, что Одесса и Харьков якобы "российские регионы". Он объяснил это тем, что "там все говорят по-русски".

"Не надо говорить, что вы не понимаете русского языка. Разве ваша мама или папа виноваты, что они на русском говорят? Только на Западной Украине говорят на этом вашем украинском, а все остальные нормальные регионы общаются на русском", — утверждал посетитель.

Напомним, недавно в Киевской академии прикладных искусств (КАПИ) разразился языковой скандал. Проректор заведения выгнал студентку за украинский язык.