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"Какая разница, какой язык": в Черновцах разразился языковой скандал

21 мая 2023 22:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Какая разница, какой язык": в Черновцах разразился языковой скандал
Мужчина, устроивший скандал в Черновцах. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Черновцах посетитель кафе устроил скандал с персоналом заведения, потому что не хотел переходить на украинский язык. Кроме того, он назвал Одессу и Харьков "российскими городами".

Видео скандала появилось в сети Facebook.

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В одном из кафе Черновцов посетитель устроил спор с персоналом заведения из-за отказа в обслуживании русскоязычных клиентов. Мужчину разозлило то, что его просят общаться на украинском.

"Какая разница, кто на каком говорит. Главное, чтобы не было противостояния в душе и в сердце… Если я родился в 1979 году, что мне сделать?" — отмечал мужчина.

Во время спора посетитель также заявил, что Одесса и Харьков якобы "российские регионы". Он объяснил это тем, что "там все говорят по-русски".

"Не надо говорить, что вы не понимаете русского языка. Разве ваша мама или папа виноваты, что они на русском говорят? Только на Западной Украине говорят на этом вашем украинском, а все остальные нормальные регионы общаются на русском", — утверждал посетитель.

Напомним, недавно в Киевской академии прикладных искусств (КАПИ) разразился языковой скандал. Проректор заведения выгнал студентку за украинский язык.

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