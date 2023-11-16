Каллас розповіла, чи будуть використовувати заморожені активи РФ в Європі для відбудови України

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS

Прем'єрка Естонія Кая Каллас розповіла про використання заморожених активів Росії в Європі для відбудови України. За її словами, ці кошти будуть використовуватися для відновлення країни, в яку вторгнулися окупанти.

Про це Кая Каллас сказала в інтерв'ю для видання "Голос Америки".

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Каллас відповіла на запитання, чи бачить вона просування у питанні заморожених активів Росії в Європі та використання цих грошей для відновлення України.

"Так, Єврокомісія працює над європейським рішенням. В Естонії ми підготували закон, який стосується того самого питання", — наголосила вона.

За її словами, це працює так, що в Гаазі, в МКС є реєстр, який реєструє всі збитки, яких РФ завдає Україні, а також їхню вартість.

"У нас є заморожені або підсанкційні активи і ми знаємо вартість цих активів. Росія має законні претензії до нас щодо цих активів. Україна має законні претензії до Росії", — каже Каллас.

Вона розповіла, що наразі вирішуються ці претензії, щоб можна було використовувати активи на користь України. За словами прем'єрки Естонії, після того, як закінчиться війна, і РФ виплатить всі репарації Києву, якщо з цих грошей щось залишиться, то їх можуть повернути Москві.

"Я вважаю, що це фундаментальне питання, тому що ніхто не хоче забирати гроші платників податків, але також важливо думати нестандартно про те, що насправді впливає на російську еліту чи наближене коло Кремля, щоб чинити тиск задля зупинення війни", — зазначила Каллас.

Вона додала, що війна припиниться тоді, коли Росія зрозуміє, що не може перемогти, і що це була помилка.

Нагадаємо, прем'єрка Естонії Кая Каллас вважає, що зараз війна в Україні — це війна на виснаження, яка має три основні елементи: люди, ресурси і бойовий дух. За її словами, попри все Україна вистоїть довше завдяки своїй вмотивованості та допомоги від ЄС і США.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас зацікавлена стати новим генсеком НАТО. Вона заявила, що хотіла б, щоб її кандидатуру розглядали після того, як Єнс Столтенберг піде у відставку.