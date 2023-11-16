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Каллас рассказала, будут ли использовать замороженные активы РФ в Европе для восстановления Украины

16 ноября 2023 11:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Каллас рассказала, будут ли использовать замороженные активы РФ в Европе для восстановления Украины
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер Эстония Кая Каллас рассказала об использовании замороженных активов России в Европе для восстановления Украины. По ее словам, эти средства будут использоваться для восстановления страны, в которую вторглись оккупанты.

Об этом Кая Каллас сказала в интервью для издания "Голос Америки".

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Каллас ответила на вопрос, видит ли она продвижение в вопросе замороженных активов России в Европе и использования этих денег для восстановления Украины.

"Да, Еврокомиссия работает над европейским решением. В Эстонии мы подготовили закон, который касается того же вопроса", — подчеркнула она.

По ее словам, это работает так, что в Гааге, в МКС есть реестр, регистрирующий все убытки, которые РФ наносит Украине, а также их стоимость.

"У нас есть замороженные или подсанкционные активы и мы знаем стоимость этих активов. Россия имеет законные претензии к нам относительно этих активов. Украина имеет законные претензии к России", — говорит Каллас.

Она рассказала, что сейчас решаются эти претензии, чтобы можно было использовать активы в пользу Украины. По словам премьера Эстонии, после того, как закончится война, и РФ выплатит все репарации Киеву, если из этих денег что-то останется, то их могут вернуть Москве.

"Я считаю, что это фундаментальный вопрос, потому что никто не хочет забирать деньги налогоплательщиков, но также важно думать нестандартно о том, что на самом деле влияет на российскую элиту или приближенный круг Кремля, чтобы оказать давление для остановки войны", — отметила Каллас.

Она добавила, что война прекратится, когда Россия поймет, что не может победить, и что это была ошибка.

Напомним, премьер Эстонии Кая Каллас считает, что сейчас война в Украине — это война на истощение, которая имеет три основных элемента: люди, ресурсы и боевой дух. По ее словам, несмотря на все, Украина выстоит дольше благодаря своей мотивированности и помощи от ЕС и США.

Также мы писали, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас заинтересована стать новым генсеком НАТО. Она заявила, что хотела бы, чтобы ее кандидатуру рассматривали после того, как Йенс Столтенберг уйдет в отставку.

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