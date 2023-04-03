Якою буде погода в Україні 4 квітня

Погода на 4 квітня

Завтра, 4 квітня, у деяких областях України очікуються опади. Холодна погода буде не скрізь, адже у східній частині країни — справжня весна.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталія Діденко.

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Загалом Вербний тиждень в України буде вологим та переважно холодним.

Діденко розповіла, що завтра, 4 квітня, у східній частині України температура повітря досягатиме +14+18 градусів.

Найхолодніше буде в західних, північних областях (окрім Сумщини) та на Вінниччині. Там очікується вдень лише +2+8 градусів.

У більшості центральних областей та Сумській області очікується +10+14 градусів, на півдні та сході буде дуже тепло, +14+18 градусів. У Криму температура повітря може сягнути й до +20 градусів. В Одеській області — близько +12 градусів.

Завтра в Україні переважатиме хмарна погода.

"Найближчої ночі невеликі дощ та мокрий сніг пройдуть на заході та півночі, а завтра вдень дощ очікується лише на Вінниччині, місцями на Одещині, в Чернівецькій області.

На решті території України істотні опади — навряд", — розповіла Діденко.

Погода у Києві

У столиці з найближчої синоптичної перспективи 4-те квітня передбачається найхолоднішим. Вночі у Києві +1+4 градуси, вдень — +6,+7 градусів. Вночі можливий мокрий сніг, а вдень — без істотних опадів.

Діденко показала прогностичну діаграму.

"А ось із середи, як видно з цієї прогностичної діаграми, середня добова температура практично стабільно становитиме +8 градусів і вище. Не без коливань, звичайно, проте все ж — пора входити у справжню весну, з усіма нюансами", — додала синоптикиня.

Нагадаємо, завтра, 4 квітня, в Україні очікується подальше зниження температури повітря. Синоптики також прогнозують у низці регіонів нашої країни сніг та дощі, які подекуди переростуть у грози.

Також ми писали, що березень закінчився холодною погодою. На початок квітня синоптики прогнозують, що погода прийде зі скромним потеплінням.