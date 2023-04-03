Какой будет погода в Украине 4 апреля

Погода на 4 апреля

Завтра, 4 апреля, в некоторых областях Украины ожидаются осадки. Холодная погода будет не везде, ведь в восточной части страны — настоящая весна.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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В целом Вербная неделя в Украине будет влажной и преимущественно холодной.

Диденко рассказала, что завтра, 4 апреля, в восточной части Украины температура воздуха будет достигать +14+18 градусов.

Холоднее всего будет в западных, северных областях (кроме Сумской области) и в Винницкой области. Там ожидается днем всего +2+8 градусов.

В большинстве центральных и Сумской области ожидается +10+14 градусов, на юге и востоке будет очень тепло, +14+18 градусов. В Крыму температура воздуха может достичь и +20 градусов. В Одесской области — около +12 градусов.

Завтра в Украине будет преобладать пасмурная погода.

"В ближайшую ночь небольшие дождь и мокрый снег пройдут на западе и севере, а завтра днем дождь ожидается только в Винницкой области, местами в Одесской области, в Черновицкой области.

На остальной территории Украины существенные осадки — вряд ли", — рассказала Диденко.

Погода в Киеве

В столице с ближайшей синоптической перспективы 4 апреля предполагается самым холодным. Ночью в Киеве +1+4 градуса, днем — +6, +7 градусов. Ночью возможен мокрый снег, а днем — без существенных осадков.

Диденко показала прогностическую диаграмму.

"А вот со среды, как видно из этой прогностической диаграммы, средняя суточная температура будет практически стабильно составлять +8 градусов и выше. Не без колебаний, конечно, однако все же — пора входить в настоящую весну, со всеми нюансами", — добавила синоптик.

Напомним, завтра, 4 апреля, в Украине ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха. Синоптики также прогнозируют в ряде регионов нашей страны снег и дожди, которые иногда перерастут в грозы.

Также мы писали, что март закончился холодной погодой. В начале апреля синоптики прогнозируют, что погода придет со скромным потеплением.