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Невтішний прогноз: синоптики розповіли, які області України знову засипле снігом

3 квітня 2023 17:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 4 квітня: у яких областях очікується сніг
У низці регіонів України 4 квітня очікуються сніг та морози
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 4 квітня, в Україні очікується подальше зниження температури повітря. Синоптики також прогнозують у низці регіонів нашої країни сніг та дощі, які подекуди переростуть у грози. 

Про це йдеться у прогнозі від Українського гідрометцентру

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Погода в Україні 4 квітня

Завтра в Україні очікується хмарна погода. У західних областях та на Житомирщині сніг, на дорогах місцями ожеледиця. 

Температура повітря становитиме: 

  • вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла;
  • в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

На решті території без істотних опадів, лише вночі на Київщині, вдень у південних, більшості центральних областей невеликий дощ. На півдні країни вночі та вранці місцями туман, вдень подекуди гроза.

У цих регіонах температура повітря становитиме: 

  • вночі 1-6° тепла, вдень 10-15° тепла;
  • в Криму 15-20° тепла;
  • на Київщині, Черкащині та Одещині 6-11° тепла.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах та Криму місцями пориви 15-20 м/с.

Погода в Україні 4 квітня 2023

Прогноз погоди по Київщині на 4 квітня

Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура становитиме: 

  • по області вночі 1-6° тепла, вдень 6-9° тепла;
  • у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла.

Попередження про небезпечні явища

У першій половині доби 4 квітня очікується проходження максимального рівня води на р. Тиса біля м. Чоп висотою 740–780 см над нулем поста в межах русла та без негативних наслідків. На 08 годину 3 квітня рівень води дорівнював 688 см над нулем поста.

3-6 квітня продовжуватиметься поступовий розвиток водопілля на Десні та її притоці Сейм (в межах країни) з підвищеннями рівнів води на 1-10 см за добу, що супроводжуватиметься подальшим затопленням заплави і порушенням транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни у Новгород-Сіверському, Корюківському районах Чернігівської області, на її притоці р. Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий). 

На р.Сейм (в межах країни) в цей період не очікується затоплення заплави у створі поста, проте можливі ускладнення сполучення з окремими селами, які спостерігалися під час зимового паводку у Ніжинському районі Чернігівської області.
І рівень небезпеки — жовтий. 

4-7 квітня на річках басейну Прип'яті продовжиться ріст рівнів води на 0,1-0,7 м над рівнями на 08 год. 3 квітня з подальшим затопленням та збільшенням шару заплав. При цьому можливе досягнення відміток при котрих відбувається затоплення сільськогосподарських угідь та господарських споруд в прирічкових населених пунктах Ковельського та Камінь-Каширського районів Волинської області, Новоград-Волинського району Житомирської області та Сарненського району Рівненської області. I рівень небезпеки — жовтий. 

Загроза підтоплення 4 квітня 2023

Нагадаємо, раніше народна синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що тиждень в Україні розпочнеться похолоданням та мокрим снігом. Погоду більшості областей визначатиме циклон. 

Також народна синоптикиня розповіла, коли знову буде тепло.

Фото: Новини.LIVE

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