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Конец Минска-3, в НАТО частями, что с Залужным: эфир Новини.LIVE

13 ноября 2023 17:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Конец Минска-3, в НАТО частями, что с Залужным: эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На эфир Новини.LIVE пожаловал политолог Вадим Карасев. Среди тем обсуждения — вероятное существование третьего Минского пакета договоренностей, действительно ли в НАТО Украина вступит без оккупированных территорий и как будут разворачиваться события насчет главкома ВСУ Валерия Залужного.

Смотрите эфир Новини.LIVE в 18:00 по ссылке.

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Эфир Новини.LIVE с Вадимом Карасевым

Предмет дискуссии с ведущей канала Новини.LIVE Ланой Шевчук — будет ли ротация военных, как проходит мобилизация в Украине, состоятся ли выборы президента страны в условиях войны и какие кандидатуры выдвинут, а также о возможности входа Украины в НАТО по частям.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал готовиться к увеличению количества вражеских обстрелов.

В то же время на Банковой не оценили идею принять Украину в НАТО без оккупированных территорий.

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