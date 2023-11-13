Конец Минска-3, в НАТО частями, что с Залужным: эфир Новини.LIVE
На эфир Новини.LIVE пожаловал политолог Вадим Карасев. Среди тем обсуждения — вероятное существование третьего Минского пакета договоренностей, действительно ли в НАТО Украина вступит без оккупированных территорий и как будут разворачиваться события насчет главкома ВСУ Валерия Залужного.
Смотрите эфир Новини.LIVE в 18:00 по ссылке.
Эфир Новини.LIVE с Вадимом Карасевым
Предмет дискуссии с ведущей канала Новини.LIVE Ланой Шевчук — будет ли ротация военных, как проходит мобилизация в Украине, состоятся ли выборы президента страны в условиях войны и какие кандидатуры выдвинут, а также о возможности входа Украины в НАТО по частям.
Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал готовиться к увеличению количества вражеских обстрелов.
В то же время на Банковой не оценили идею принять Украину в НАТО без оккупированных территорий.
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