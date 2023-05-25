Клименко розповів, як МВС бореться з незаконним перетином кордону

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: Facebook/Ігор Клименко

Для того, щоб зменшити або взагалі викорінити незаконний перетин кордону, його необхідно обладнати таким чином, щоб люди не змогли через нього пройти. Йдеться про теплові пастки, відеокамери, які стоятимуть по всій лінії кордону.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтервʼю для "РБК-Україна".

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Клименко заявив, що прикордонні пункти пропуску потрібно облаштувати таким чином, щоб не було жодної можливості незаконного перетину кордону.

"Ми щодня затримуємо таких людей, які за підробленими документами або за медичним підробленим документом намагаються перетнути кордон, в тому числі як супроводжуюча особа людини з інвалідністю. Питання стоїть перед нами, яким чином так обладнати кордон, щоб люди не змогли через нього пройти? Ми з нашими міжнародними партнерами робимо все, щоб технічно обладнати всі наші західні кордони. Це і теплові пастки, і відеокамери, які будуть стояти по всій лінії кордону і будуть нам сигналізувати про те, що є намагання перейти кордон. На це, відповідно, буде наша реакція", — каже міністр внутрішніх справ України.

Про корупцію

На питання журналістів, як боротися з корупцією в цій сфері, Ігор Клименко відповів, що загальної корупції немає, внутрішня безпека прикордонної служби і Служба безпеки України роблять все для того, щоб таких випадків було менше.

"Але після того, як ми закрили кордон, з'явилася інша ніша — система "Шлях". Зараз закрили систему "Шлях", з'являються якісь відрядження чи обласних військових адміністрацій, чи інших суб'єктів господарювання. Тобто люди будуть шукати завжди шляхи для того, щоб порушити закон і втекти. І тут у нас уже працює система обміну інформацією між органами державної влади, правоохоронними органами для того, щоб мінімізувати такі можливості в перетині кордону", — зазначає Клименко.

Міністр також додає, що випадків незаконного перетину кордону з початку повномасштабного вторгнення значно поменшало.

"Однозначно можна сказати, що в перші місяці випадків порушення перетину кордону було набагато більше ніж зараз. Але ще раз хочу сказати — технічне оснащення кордону є пріоритетним. Зараз ми з міжнародними партнерами говоримо про спільне облаштування кордону. Більше того, ми на деяких ділянках спільно несемо службу з нашими європейськими партнерами. Але не забуваємо, що дуже багато людей перебувають на сході та півдні нашої держави", — заявив міністр.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в умовах воєнного стану виїзд за кордон для призовників стає недоступним. Проте існують певні групи людей, які можуть покинути Україну, попри це обмеження. Так, чоловіки з інвалідністю будь-якої групи мають право перетнути кордон. Для цього необхідно пред'явити одне з таких посвідчень, на якому вказано групу та причину інвалідності.