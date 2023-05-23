Мобілізація в Україні – хто з чоловіків має право виїжджати за кордон

Прикордонник перевіряє документи у чоловіка на кордоні. Фото: ДПСУ.

В умовах воєнного стану виїзд за кордон для призовників стає недоступним. Проте існують певні групи людей, які можуть покинути Україну, попри це обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Хто має право виїзду за кордон

Так, чоловіки з інвалідністю будь-якої групи мають право перетнути кордон. Для цього необхідно пред'явити одне з таких посвідчень, на якому вказано групу та причину інвалідності:

документ, що підтверджує статус інваліда;

пенсійне посвідчення;

документ, що підтверджує здобуття соціальної допомоги;

довідку про право на пільги для інвалідів, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Також право на виїзд надається тим, хто супроводжує інвалідів — родичів. Наприклад, ви маєте право на виїзд, якщо супроводжуєте дружину або одного з батьків, які мають статус інваліда. У такому разі вам знадобляться документи, що підтверджують родинні зв'язки, а також підтвердження інвалідності того, кого ви супроводжуєте. Для чоловіка потрібно пред'явити свідоцтво про шлюб.

Виїзд за кордон дозволено і чоловікам, на яких перебуває обов'язок утримання трьох або більше дітей віком до 18 років. Щоб переконати співробітників Держприкордонслужби у своєму праві на виїзд, слід надати:

свідоцтва про народження дітей;

свідоцтво про шлюб;

у разі розлучення — рішення суду про його розірвання;

рішення органу опіки чи посвідчення батька, чи матері багатодітної сім'ї.

Мають право на виїзд із країни під час воєнного стану жінки та чоловіки, хто самостійно піклується про своїх дітей до 18 років.

Ветерани, які зазнали поранень під час захисту України, можуть виїхати на лікування чи реабілітацію за кордон. Для цього їм потрібно отримати окремий напрямок на лікування у закордонних клініках та письмове підтвердження від Міністерства охорони здоров'я. Це підтвердження має містити гарантію прийняття пацієнта іноземним медичним закладом.

Водії, які мають міжнародну ліцензію на перевезення вантажів, також можуть виїхати за межі України під час воєнного стану. Дані щодо таких водіїв реєструються в інформаційній системі "Укртрансбезпека".

Спортсмени, тренери та фахівці у галузі спортивної підготовки можуть виїхати за кордон для участі в офіційних змаганнях та тренувальних таборах. Для цього вони мають отримати відповідний дозвіл від Міністерства молоді та спорту України щодо включення до складу національної команди.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні діє воєнний стан. Під час нього військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати за кордон. Проте є певні винятки.

Як розповів адвокат Ігор Дайнеко на сайті B2B Consult, покидати територію країни може військовозобов’язаний, що має дружину з інвалідністю І чи II групи. Таке право передбачено п. 2-1 Постанови КМУ №57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".