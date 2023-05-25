Клименко рассказал, как МВД борется с незаконным пересечением границы

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: Facebook/Игорь Клименко

Для того, чтобы уменьшить или вообще искоренить незаконное пересечение границы, его необходимо оборудовать таким образом, чтобы люди не смогли через него пройти. Речь идет о тепловых ловушках, видеокамерах, которые будут стоять по всей линии границы.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью для "РБК-Украина".

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Клименко заявил, что пограничные пункты пропуска нужно обустроить таким образом, чтобы не было никакой возможности незаконного пересечения границы.

"Мы каждый день задерживаем таких людей, которые по поддельным документам или по медицинским поддельным документам пытаются пересечь границу, в том числе в качестве сопровождающего человека с инвалидностью. Вопрос стоит перед нами, каким образом так оборудовать границу, чтобы люди не смогли через Мы с нашими международными партнерами делаем все, чтобы технически оборудовать все наши западные границы. соответственно, будет наша реакция", — говорит министр внутренних дел Украины.

О коррупции

На вопрос журналистов, как бороться с коррупцией в этой сфере, Игорь Клименко ответил, что общей коррупции нет, внутренняя безопасность пограничной службы и Служба безопасности Украины делают все для того, чтобы таких случаев было меньше.

"Но после того, как мы закрыли границу, появилась другая ниша — система "Шлях". Сейчас закрыли систему "Шлях", появляются какие-то командировки или областных военных администраций, или других субъектов хозяйствования. То есть люди будут искать всегда пути для того, чтобы нарушить закон и сбежать. И здесь у нас уже работает система обмена информацией между органами государственной власти, правоохранительными органами для того, чтобы минимизировать такие возможности в пересечении границы", — отмечает Клименко.

Министр также добавляет, что число случаев незаконного пересечения границы с начала полномасштабного вторжения значительно уменьшилось.

"Однозначно можно сказать, что в первые месяцы случаев нарушение пересечения границы было гораздо больше чем сейчас. Но еще раз хочу сказать: техническое оснащение границы приоритетно. Сейчас мы с международными партнерами говорим о совместном обустройстве границы. Более того, мы на некоторых участках совместно несем службу с нашими европейскими партнерами. Но не забываем, что очень многие находятся на востоке и юге нашего государства", — заявил министр.

Напомним, ранее мы писали, что в условиях военного положения выезд за границу для призывников становится недоступным. Однако существуют определенные группы людей, которые могут покинуть Украину, несмотря на это. Так, мужчины с инвалидностью любой группы имеют право пересечь границу. Для этого необходимо предъявить одно из таких удостоверений, на котором указана группа и причина инвалидности.