КНДР безпосередньо впливає на війну в Україні — Південна Корея

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль. Фото: російські ЗМІ

Лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль звернувся до очільники оборони США з проханням підтримати об'єднану оборонну позицію союзників проти будь-яких провокацій з боку Північної Кореї. Зокрема, диктаторська державе має пряме відношення до війни в Україні.

Про це пише Yonhap.

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Президент Південної Кореї закликав до пильної об’єднаної оборони разом із США, щоб швидко та рішуче відповісти на будь-які провокації з боку Північної Кореї. Він наголосив на російсько-українській війні та конфлікті з Ізраїлем та ХАМАС.

Внаслідок цього очікується, що в понеділок, 13 листопада 2023 року союзники обговорять низку питань безпеки, включаючи шляхи посилення розширеного стримування Вашингтоном проти ракетних і ядерних загроз Північної Кореї.

Водночас у Північній Кореї заявили, що відносини країни з РФ лише міцнішатимуть. Там кажуть, що США повинні звикнути до нової реальності.