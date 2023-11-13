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КНДР оказывает непосредственное влияние на войну в Украине — Южная Корея

13 ноября 2023 06:04
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
КНДР оказывает непосредственное влияние на войну в Украине — Южная Корея
Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль. Фото: российские СМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Лидер Южной Кореи Юн Сук Йоль обратился к главе обороны США с просьбой поддержать объединенную оборонную позицию союзников против любых провокаций со стороны Северной Кореи. В частности, диктаторское государство имеет прямое отношение к войне в Украине.

Об этом пишет Yonhap.

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Президент Южной Кореи призвал к тщательной объединенной обороне вместе с США, чтобы быстро и решительно ответить на любые провокации Северной Кореи. Он отметил российско-украинскую войну и конфликт с Израилем и ХАМАС.

В результате ожидается, что в понедельник, 13 ноября 2023 года, союзники обсудят ряд вопросов безопасности, включая пути усиления расширенного сдерживания Вашингтоном против ракетных и ядерных угроз Северной Кореи.

В то же время в Северной Корее заявили, что отношения страны с РФ будут лишь укрепляться . Там говорят, что США должны свыкнуться с новой реальностью.

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