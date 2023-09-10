Коли в Україні відзначатимуть День танкових військ: нова дата

Українські військові на танку. Фото: google

Президент України Володимир Зеленський змінив назву та дату Дня танкістів. Відтепер свято носитиме назву День танкових військ та в Україні його відзначатимуть 14 вересня.

Про це йдеться в указі президента України.

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Відтак, указом Володимира Зеленського №574 від 9 вересня 2023 року скасовується дія попереднього указу колишнього президента України Леоніда Кучми. Йдеться про День танкістів, який раніше відзначали 10 вересня.

Згідно з новою постановою, День танкових військ щорічно відзначатимуть в Україні 14 вересня.

Указ президента. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава держави доручив уряду переглянути дні відзначення професійних свят. Адже чимало з них припадають на одні і ті ж дати. До того ж є співпадіння професійних днів і днів памʼяті.