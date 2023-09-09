Зеленський доручив уряду переглянути дні відзначення професійних свят

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Чимало професійних свят в Україні припадають на одні і ті ж дати. До того ж є співпадіння професійних днів і днів професійних днів і днів памʼяті. Президент Володимир Зеленський звернувся до уряду з проханням переглянути такі дати.

Про це йдеться у його відеозверненні.

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"Вже багато років у другу суботу вересня в нашій країні відзначають свій день одночасно дві професійні спільноти — це День фізичної культури і спорту та День українського кіно", — зазначив глава держави.

За його словами, подібних збігів у нашому календарі чимало.

"Є співпадіння професійних днів і днів памʼяті. Зокрема, наступного року, у травні, День памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу збігається із Днем науки", — пояснив Президент.

За його словами такі змішування сенсів неприпустимі.

"Деякі професійні спільноти відзначають свій день ще за радянськими лекалами. Деякі надзвичайно важливі дні памʼяті та дні українських здобутків узагалі не відображені в нашому офіційному календарі", — зазначив Зеленський.

До того ж як підкреслив Президент, деякі професійні спільноти, "чия робота заслуговує і поваги, і уваги", поки що не мають свого професійного дня.

"Я доручив Уряду України, відповідним державним інституціям переглянути всю цю систему державної уваги й оновити її – справедливо і логічно", — повідомив Володимир Зеленський.

До того ж Президент привітав тих, хто 9 вересня відзначає День фізичної культури та спорту.

"Сьогодні я дякую всім, хто приносить Україні спортивні перемоги, хто тренує наших спортсменів, хто навчає дітей правильній спортивній міцності й зараз – це надзвичайно важливо – додає українську спортивну інфраструктуру, відповідний досвід наш спортивний, досвід фізичної культури до нової системи реабілітації, до системи відновлення українців і українок після поранень", — йдеться у повідомленні.

Не оминули увагою і працівників кіногалузі, які також в цей день мають професійне свято.

"І сьогодні ж, у День українського кіно, я дякую всім працівникам, усім працівницям нашої кіногалузі за кожне єднання емоцій, яке наші люди, дорослі й діти, зараз відчувають, дивлячись українське кіно, український серіал, українську документалістику. Нація, яка має власне сильне й емоційне кіно, матиме і свою впевнену долю в цьому світі, свої мрії та власне бачення життя", — привітав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Зокрема, головна увага на переговорах була зосереджена на захисті сфери енергетики та підготовці до зими.