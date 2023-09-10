Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Когда в Украине будут отмечать День танковых войск: новая дата arrow

Когда в Украине будут отмечать День танковых войск: новая дата

10 сентября 2023 11:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Когда в Украине будут отмечать День танковых войск: новая дата
Украинские военные на танке. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сменил название и дату Дня танкистов. Теперь праздник будет называться Днем танковых войск и в Украине его будут отмечать 14 сентября.

Об этом идет речь в указе президента Украины.

Читайте также:

День танковых войск в Украине

Так, указом Владимира Зеленского №574 от 9 сентября 2023 года отменяется действие предварительного указа бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Речь идет о Дне танкистов, который ранее отмечали 10 сентября.

Согласно новому постановлению, День танковых войск буут ежегодно отмечать в Украине 14 сентября.

День танковых войск в Украине
Указ президента. Фото: скриншот

Напомним, глава государства поручил правительству пересмотреть дни празднования профессиональных праздников. Ведь многие из них приходятся на одни и те же даты. К тому же есть совпадение профессиональных дней и дней памяти.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Значит ли военный учет женщин автоматическую мобилизацию

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз