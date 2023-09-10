Когда в Украине будут отмечать День танковых войск: новая дата

Украинские военные на танке. Фото: google

Президент Украины Владимир Зеленский сменил название и дату Дня танкистов. Теперь праздник будет называться Днем танковых войск и в Украине его будут отмечать 14 сентября.

Об этом идет речь в указе президента Украины.

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Так, указом Владимира Зеленского №574 от 9 сентября 2023 года отменяется действие предварительного указа бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Речь идет о Дне танкистов, который ранее отмечали 10 сентября.

Согласно новому постановлению, День танковых войск буут ежегодно отмечать в Украине 14 сентября.

Указ президента. Фото: скриншот

Напомним, глава государства поручил правительству пересмотреть дни празднования профессиональных праздников. Ведь многие из них приходятся на одни и те же даты. К тому же есть совпадение профессиональных дней и дней памяти.