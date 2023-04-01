Якою буде погода в Україні 2 квітня — синоптики розповіли, коли чекати тепло

Коли знову буде тепло: синоптики розповіли, якою буде погода завтра
У неділю, 2 квітня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Майже скрізь прогнозують невеликий дощ, однак у більшості областей прийде потепління.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 2 квітня
Завтра по всій території України хмарно. У західних областях та Карпатах без парасолі на вулиці виходити не рекомендується, оскільки очікуються дощі з мокрим снігом. Лише у східній частині вночі без опадів.
Вітер південно-східний, вдень у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла, у східній частині та Карпатах близько 0°; вдень 7-12°, на півдні країни та Закарпатті до 15° тепла.
Якою буде погода на Київщині
Синоптики зазначають, що 2 квітня у Київській області буде дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°;
у Києві вночі 7-9°, вдень близько 10°
Небезпечні гідрологічні явища
Упродовж дня 2 квітня, у зв’язку з очікуваними опадами, на річках басейнів Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях, Прута і Сірету спостерігатимуться підвищення рівнів води на 0,2 — 1,0 м над рівнями на 08 год, без негативних наслідків.
2 — 3 квітня на річках басейну Прип'яті продовжуватимуться підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями на 08 год.
Місцями вихід води на заплаву та повторне затоплення заплав, при цьому можливе подальше затоплення сільськогосподарських угідь та господарських споруд в прирічкових населених пунктах Ковельського та Камінь-Каширського районів Волинської області.
Синоптики попереджають про I рівень небезпеки — жовтий.
Сніголавинна ситуація в українських Карпатах
2 квітня на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (III рівень небезпеки — червоний).
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
У цей період синоптики рекомендують утриматись від походів на високогір'я.
Нагадаємо, нещодавно синоптики розповіли, якою буде погода у квітні. Зазначається, що нас ще чекають сюрпризи у вигляді снігу.