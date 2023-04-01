Какая будет погода в Украине 2 апреля — синоптики рассказали, когда ждать тепло

Когда снова будет тепло: синоптики рассказали, какой будет погода завтра
В воскресенье, 2 апреля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Почти всюду прогнозируют небольшой дождь, однако в большинстве областей придет потепление.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 2 апреля
Завтра на всей территории Украины облачно. В западных областях и Карпатах без зонта на улицы выходить не рекомендуется, поскольку ожидаются дожди с мокрым снегом. Лишь в восточной части ночью без осадков.
Ветер юго-восточный, днем в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла, в восточной части и в Карпатах около 0°; днем 7-12°, на юге страны и Закарпатье до 15° тепла.
Какая будет погода в Киевской области
Синоптики отмечают, что 2 апреля в Киевской области будет дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 7-12°;
в Киеве ночью 7-9°, днем около 10°
Опасные гидрологические явления
В течение дня 2 апреля, в связи с ожидаемыми осадками, на реках бассейнов Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях, Пруте и Сирете будут наблюдаться повышение уровней воды на 0,2—1,0 м над уровнями на 08 часов, без негативных последствий.
2 – 3 апреля на реках бассейна Припяти будут продолжаться повышения уровней воды на 0,1— 0,5 м над уровнями на 08 час.
Местами выход воды на пойму и повторное затопление пойм, при этом возможно дальнейшее затопление сельскохозяйственных угодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области.
Синоптики предупреждают об I уровне опасности — желтый.
Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах
2 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень опасности — красный).
Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.
В этот период синоптики рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье.
Напомним, недавно синоптики рассказали, какой будет погода в апреле. Отмечается, что нас еще ждут сюрпризы в виде снега.