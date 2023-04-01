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Когда снова будет тепло: синоптики рассказали, какой будет погода завтра

1 апреля 2023 21:22
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Какая будет погода в Украине 2 апреля — синоптики рассказали, когда ждать тепло
В Украину постепенно приходит тепло
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В воскресенье, 2 апреля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Почти всюду прогнозируют небольшой дождь, однако в большинстве областей придет потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 2 апреля

Завтра на всей территории Украины облачно. В западных областях и Карпатах без зонта на улицы выходить не рекомендуется, поскольку ожидаются дожди с мокрым снегом. Лишь в восточной части ночью без осадков.

Ветер юго-восточный, днем в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в восточной части и в Карпатах около 0°; днем 7-12°, на юге страны и Закарпатье до 15° тепла.

погода в Украине

Какая будет погода в Киевской области

Синоптики отмечают, что 2 апреля в Киевской области будет дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 7-12°;
в Киеве ночью 7-9°, днем около 10°

Опасные гидрологические явления

В течение дня 2 апреля, в связи с ожидаемыми осадками, на реках бассейнов Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях, Пруте и Сирете будут наблюдаться повышение уровней воды на 0,2—1,0 м над уровнями на 08 часов, без негативных последствий.

2 – 3 апреля на реках бассейна Припяти будут продолжаться повышения уровней воды на 0,1— 0,5 м над уровнями на 08 час.
Местами выход воды на пойму и повторное затопление пойм, при этом возможно дальнейшее затопление сельскохозяйственных угодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области.

Синоптики предупреждают об I уровне опасности — желтый.

погода в Украине

Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах

2 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень опасности — красный).

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

В этот период синоптики рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье.

погода в Украине

Напомним, недавно синоптики рассказали, какой будет погода в апреле. Отмечается, что нас еще ждут сюрпризы в виде снега.

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