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Контрнаступ ЗСУ, повернення "вишок Бойка" та візит Бербок: що ви могли пропустити 11 вересня

12 вересня 2023 08:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Головні новини 11 вересня: події та підсумки
Колаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора, 11 вересня, Президент України Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ. За його словами, це "не фільм зі щасливим кінцем". Також цього дня Головне управління розвідки Міноборони показало унікальні кадри зі звільнення "вишок Бойка", що розташовуються біля берегів Криму в Чорному морі. До того ж вчора з візитом в Україну приїхала очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 11 вересня, які ви могли пропустити.

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"Це не фільм зі щасливим кінцем": Зеленський про контрнаступ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: CNN

Президент України Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ. За його словами, це "не кіно на півтори години". Зеленський наголосив, що перемога — це єдина річ, яка може принести деокупацію та не дати РФ можливості напасти на інші країни.

"Вишки Бойка": унікальні кадри таємної спецоперації в Чорному морі

Розвідники-спецпризначенці на "Вишці Бойко"
Розвідники-спецпризначенці на "вишці Бойка". Фото: ГУР

Україна повернула під свій контроль "вишки Бойка", що розташовуються біля берегів Криму в Чорному морі. Зокрема, під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".

Зеленський обговорив з главою МЗС Німеччини оборонну взаємодію

Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
Президент України Володимир Зеленський та міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Вони обговорили оборонну взаємодію та захист цивільного життя в Україні.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів пресконференцію з Анналеною Бербок. Він заявив, що Україна переконана, що Німеччина все одно передасть Україні ракети Taurus, тому не варто відтягувати рішення. Зі свого боку українська сторона буде робити все необхідне.   

У Росії заочно арештували мера Дніпра Філатова

Мер Дніпра Борис Філатов
Мер Дніпра Борис Філатов. Фото: Facebook

Вчора, 11 вересня, Басманний суд Москви заочно заарештував міського голову Дніпра Бориса Філатова. За інформацією росЗМІ, на нього заведено справу про підбурювання до геноциду. Мер Дніпра вже відреагував на заочний арешт.

Українські військові мають успіх на Бахмутському напрямку

Українські військові
Українські військові. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Сили оборони України мають успіх під Бахмутом, зокрема у напрямку Кліщіївки, Передтечиного, Андріївки, Курдюмівки та Дачного. Наразі там тривають жорсткі бої.

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