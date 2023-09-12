Главные новости 11 сентября: события и итоги

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Вчера, 11 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ. По его словам, это "не фильм со счастливым концом". Также в этот день Главное управление разведки Минобороны показало уникальные кадры с освобождения "вышек Бойко", находящихся возле берегов Крыма в Черном море. К тому же вчера с визитом в Украину приехала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 11 сентября, которые вы могли пропустить.

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"Это не фильм со счастливым концом": Зеленский о контрнаступлении ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: CNN

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ. По его словам, это "не кино на полтора часа". Зеленский подчеркнул, что победа — единственная вещь, которая может принести деоккупацию и не дать РФ возможности напасть на другие страны.

"Вышки Бойко": уникальные кадры тайной спецоперации в Черном море

Разведчики-спецназначенцы на "вышке Бойко". Фото: ГУР

Украина вернула под свой контроль "вышки Бойко", располагающиеся возле берегов Крыма в Черном море. В частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

Зеленский обсудил с главой МИД Германии оборонное взаимодействие

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Они обсудили оборонное взаимодействие и защиту гражданской жизни в Украине.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел пресс-конференцию с Анналеной Бербок. Он заявил, что Украина уверена, что Германия все равно передаст Украине ракеты Taurus, поэтому не стоит оттягивать решение. Со своей стороны, украинская сторона будет делать все необходимое.

В России заочно арестовали мэра Днепра Филатова

Мэр Днепра Борис Филатов. Фото: Facebook

Вчера, 11 сентября, Басманный суд Москвы заочно арестовал мэра Днепра Бориса Филатова. По информации росСМИ, на него заведено дело о подстрекательстве к геноциду. Мэр Днепра уже отреагировал на заочный арест.

Украинские военные имеют успех на Бахмутском направлении

Украинские военные. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Силы обороны Украины имеют успех под Бахмутом, в частности в направлении Клещиевки, Предтечино, Андреевки, Курдюмовки и Дачного. Сейчас там продолжаются жесткие бои.

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