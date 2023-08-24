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"Країна нескорених": Залужний показав, як українці виборюють свою Незалежність

24 серпня 2023 09:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Країна нескорених": Залужний показав, як українці виборюють свою Незалежність
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Creative Commons
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Другий рік поспіль українці будуть відзначати незалежність країни в умовах війни. Щоб відстояти свободу, право жити на своїй рідній землі та самостійно будувати світле майбутнє, Україна платить високу ціну — тисячі життів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до українців та опублікував відео, як українці виборюють свою незалежність. 

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"Країна нескорених, непохитних, незламних! Країна гордих, героїчних та хоробрих. Де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна. Це факти, об які розібʼються ворожі задуми. З Днем Незалежності, Україно!" — йдеться у повідомленні Залужного.

Нагадаємо, 24 серпня до українців також звернувся глава держави Володимир Зеленський. Він наголосив, що свято Незалежності —  свято сильних людей. Свято гідних. Свято рівних. 

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