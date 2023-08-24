"Країна нескорених": Залужний показав, як українці виборюють свою Незалежність
Другий рік поспіль українці будуть відзначати незалежність країни в умовах війни. Щоб відстояти свободу, право жити на своїй рідній землі та самостійно будувати світле майбутнє, Україна платить високу ціну — тисячі життів.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до українців та опублікував відео, як українці виборюють свою незалежність.
Привітання Залужного
"Країна нескорених, непохитних, незламних! Країна гордих, героїчних та хоробрих. Де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна. Це факти, об які розібʼються ворожі задуми. З Днем Незалежності, Україно!" — йдеться у повідомленні Залужного.
Нагадаємо, 24 серпня до українців також звернувся глава держави Володимир Зеленський. Він наголосив, що свято Незалежності — свято сильних людей. Свято гідних. Свято рівних.