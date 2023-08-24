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"Страна непокоренных": Залужный показал, как украинцы борются за свою Независимость

24 августа 2023 09:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Страна непокоренных": Залужный показал, как украинцы борются за свою Независимость
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Creative Commons
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Второй год подряд украинцы будут отмечать независимость страны в условиях войны. Чтобы отстоять свободу, право жить на своей родной земле и самостоятельно строить светлое будущее, Украина платит высокую цену тысячи жизней.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к украинцам и опубликовал видео, как украинцы борются за свою независимость.

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Приветствие Залужного

"Страна непокоренных, непоколебимых, несгибаемых! Страна гордых, героических и храбрых. Где свобода и достоинство всегда были ключевыми ценностями. Свободная страна. Это факты, о которых разобьются враждебные замыслы. С Днем Независимости, Украина!" — говорится в сообщении Залужного.

Напомним, 24 августа к украинцам также обратился глава государства Владимир Зеленский. Он отметил, что праздник Независимости — праздник сильных людей. Праздник достойных. Праздник равных.

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