Країни G7 домовилися збільшити допомогу Україні

Голова Банку Канади Тіфф Маклем під час зустрічі міністрів фінансів G7. Фото: REUTERS/Issei Kato

Очільники фінансів країн "Великої сімки" домовилися збільшити економічну й бюджетну підтримку України на 2023 рік і початок 2024 року до 44 мільярдів доларів. Це відбулося під час зустрічі в Японії.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Збільшення допомоги для України

"Ми закликаємо до негайного припинення незаконної війни Росії проти України, яка усуне одну з найбільших невизначеностей щодо глобальних економічних перспектив", — заявили міністри фінансів країн G7.

У їхній заяві йдеться, що допомога Україні до початку наступного року буде збільшена до 44 мільярдів доларів. Міністри вважають, що таке рішення дозволить Міжнародному валютному фонду схвалити підтримку в розмірі 15,6 мільярда доларів протягом чотирьох років.

Нагадаємо, до загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування. Кошти надав Світовий банк на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку.

Також ми писали, що Норвегія виділила 378 млн євро на допомогу Україні. Кошти спрямують на гуманітарну допомогу, ремонт та обслуговування громадської інфраструктури для забезпечення населення електроенергією та водою.

Додамо, 28 квітня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти від США. Країна отримала 1,25 млрд доларів.