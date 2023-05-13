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Страны G7 договорились увеличить помощь Украине

13 мая 2023 18:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Страны G7 договорились увеличить помощь Украине
Глава Банка Канады Тифф Маклем во время встречи министров финансов G7. Фото: REUTERS/Issei Kato
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Лидеры финансов стран "Большой семерки" договорились увеличить экономическую и бюджетную поддержку Украины на 2023 год и начало 2024 года до 44 миллиардов долларов. Это произошло во время встречи в Японии.

Об этом сообщает Bloomberg.

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"Мы призываем к немедленному прекращению незаконной войны России против Украины, которая устранит одну из самых больших неопределенностей относительно глобальных экономических перспектив", — заявили министры финансов стран G7.

В их заявлении говорится, что помощь Украине к началу следующего года будет увеличена до 44 миллиардов долларов. Министры считают, что такое решение позволит Международному валютному фонду одобрить поддержку в размере 15,6 миллиарда долларов в течение четырех лет.

Напомним, в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 млн евро финансирования. Средства предоставил Всемирный банк на льготных условиях Международной ассоциации развития.

Также мы писали, что Норвегия выделила 378 млн евро на помощь Украине. Средства будут направлены на гуманитарную помощь, ремонт и обслуживание общественной инфраструктуры для обеспечения населения электроэнергией и водой.

Добавим, 28 апреля, в государственный бюджет Украины поступили гранты от США. Страна получила 1,25 млрд долларов.

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