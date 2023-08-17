Де українцям відпочити на День Незалежності – ТОП-5 найкрасивіших місць країни

Закохана пара, яка відпочиває на природі. Фото: Freepik

Наближається День Незалежності України, але через повномасштабну війну не слід перебувати у місцях великого скупчення людей, тому варто знати, де можна провести час у цей день. Ми розповідаємо вам про п’ять місць в Україні, де можна розчинитися у тиші природи та відволіктися від реалій.

Новини.LIVE розповідає про ТОП-5 красивих місць в Україні, куди можна поїхати на День Незалежності.

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Напевно, кожному українцю хочеться вже відволіктися від повномасштабної війни та відпочити з сім’єю або друзями. На жаль, через війну виїзд за кордон чоловікам заборонений, але в Україні існує багато красивих місць, куди можна поїхати на відпочинок.

Де в Україні можна відпочити на День Незалежності?

Відпочинок на Київщині

Лише у декількох годинах від Києва можна знайти українське село-музей Пирогово, яке буквально заворожує історією України. Також можна відвідати Зоопарк "12 місяців", Добропарк, Дендропарк Софіївка, виноробні Biologist та Vinoman. Можна знайти й безліч різних комплексів відпочинку.

Музей Пирогово, який розташовується у декількох годинах їзди від Києва. Фото: Pinterest

Гора Піп Іван

Ті, хто любить гори, можуть підкорити третю за висотою гору в Україні Піп Іван Чорногорський, піднявшись на понад дві тисячі метрів. На вершині ви знайдете обсерваторію Білий Слон, яку побудували перед Другою світовою війною.

Гора Піп Іван, яка є третьою за висотою горою в Україні. Фото: УНІАН

Бакота

На західній Україні біля Кам’янця-Подільського розташовується село під назвою Бакота. Це колись затоплене при створенні Дністровського водосховища село має джерела, де тече чиста вода, а також залишки скельного монастиря та келій монахів.

Село Бакота, яке розташоване біля Кам’янця-Подільського. Фото: ТСН

Ворохта

Можна відправитися у село Ворохта, яке розташоване у Карпатах біля гори Говерла. Там можна скуштувати традиційний банош, карпатську юшку з білих грибів або насолодитися трав’яним чаєм з карпатських трав. Біля села є Старий австрійський міст, який з’явився ще у 1895 році.

Село Ворохта у Карпатах біля гори Говерла. Фото: ТСН

Коростишів

На Житомирщині розташоване містечко Коростишів, де є багато архітектурних та історичних пам'яток. Недалеко від містечка — Коростишівський каньйон, куди так любить приїздити багато туристів, та затоплений кар'єр з граніту.

Коростишівський каньйон, який дуже люблять туристи. Фото: УНІАН

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