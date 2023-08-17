Где украинцам отдохнуть на День Независимости – ТОП-5 самых красивых мест страны

Куда можно поехать на День Независимости Украины: ТОП-5 самых лучших мест страны
Приближается День Независимости Украины, но из-за полномасштабной войны не следует находиться в местах большого скопления людей, поэтому стоит знать, где можно провести время в этот день. Мы рассказываем вам о пяти местах в Украине, где можно раствориться в тишине природы и отвлечься от реалий.
Новини.LIVE рассказывает о ТОП-5 красивых местах в Украине, куда можно поехать на День Независимости.
Наверное, каждому украинцу хочется уже отвлечься от полномасштабной войны и отдохнуть с семьей или друзьями. К сожалению, из-за войны выезд за границу мужчинам запрещен, но в Украине существует много красивых мест, куда можно поехать на отдых.
Где в Украине можно отдохнуть на День Независимости?
Отдых в Киевской области
Всего в нескольких часах от Киева можно найти украинское село-музей Пирогово, буквально завораживающее историей Украины. Также можно посетить Зоопарк "12 месяцев", Добропарк, Дендропарк Софиевка, винодельни Biologist и Vinoman. Можно найти и множество разных комплексов отдыха.
Гора Поп Иван
Любящие горы могут покорить третью по высоте гору в Украине Поп Иван Черногорский, поднявшись на более чем две тысячи метров. На вершине вы обнаружите обсерваторию Белый Слон, которую построили перед Второй мировой войной.
Бокота
На западной Украине возле Каменец-Подольского находится село под названием Бакота. Это когда-то затопленное при создании Днестровского водохранилища село имеет источники, где течет чистая вода, а также остатки скального монастыря и келий монахов.
Ворохта
Можно отправиться в село Ворохта, расположенное в Карпатах возле горы Говерла. Там можно отведать традиционный банош, карпатскую уху из белых грибов или насладиться травяным чаем из карпатских трав. Около села находится Старый австрийский мост, который появился еще в 1895 году.
Коростышев
На Житомирщине расположен городок Коростышев, где есть много архитектурных и исторических памятников. Недалеко от города находится Коростышевский карьер, куда так любит приезжать много туристов, и затопленный карьер из гранита.
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