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Куда можно поехать на День Независимости Украины: ТОП-5 самых лучших мест страны

17 августа 2023 21:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Где украинцам отдохнуть на День Независимости – ТОП-5 самых красивых мест страны
Влюбленная пара, которая отдыхает на природе. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Приближается День Независимости Украины, но из-за полномасштабной войны не следует находиться в местах большого скопления людей, поэтому стоит знать, где можно провести время в этот день. Мы рассказываем вам о пяти местах в Украине, где можно раствориться в тишине природы и отвлечься от реалий.

Новини.LIVE рассказывает о ТОП-5 красивых местах в Украине, куда можно поехать на День Независимости.

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Наверное, каждому украинцу хочется уже отвлечься от полномасштабной войны и отдохнуть с семьей или друзьями. К сожалению, из-за войны выезд за границу мужчинам запрещен, но в Украине существует много красивых мест, куда можно поехать на отдых.

Где в Украине можно отдохнуть на День Независимости?

Отдых в Киевской области

Всего в нескольких часах от Киева можно найти украинское село-музей Пирогово, буквально завораживающее историей Украины. Также можно посетить Зоопарк "12 месяцев", Добропарк, Дендропарк Софиевка, винодельни Biologist и Vinoman. Можно найти и множество разных комплексов отдыха.

Музей Пирогово
Музей Пирогово, который находится в нескольких часах езды от Киева. Фото: Pinterest

Гора Поп Иван

Любящие горы могут покорить третью по высоте гору в Украине Поп Иван Черногорский, поднявшись на более чем две тысячи метров. На вершине вы обнаружите обсерваторию Белый Слон, которую построили перед Второй мировой войной.

Гора Поп Иван
Гора Поп Иван, третья по высоте гора в Украине. Фото: УНИАН

Бокота

На западной Украине возле Каменец-Подольского находится село под названием Бакота. Это когда-то затопленное при создании Днестровского водохранилища село имеет источники, где течет чистая вода, а также остатки скального монастыря и келий монахов.

Бокота
Село Бакота, расположенное возле Каменец-Подольского. Фото: ТСН

Ворохта

Можно отправиться в село Ворохта, расположенное в Карпатах возле горы Говерла. Там можно отведать традиционный банош, карпатскую уху из белых грибов или насладиться травяным чаем из карпатских трав. Около села находится Старый австрийский мост, который появился еще в 1895 году.

Бокота
Село Ворохта в Карпатах у горы Говерла. Фото: ТСН

Коростышев

На Житомирщине расположен городок Коростышев, где есть много архитектурных и исторических памятников. Недалеко от города находится Коростышевский карьер, куда так любит приезжать много туристов, и затопленный карьер из гранита.

Коростышевский карьер
Коростышевский карьер, который очень любят туристы. Фото: УНИАН

Напомним, мы писали о самых интересных фактах про независимость Украины.

Раньше мы рассказывали о том, как в Украине отмечали первый День Независимости.

Также мы сообщали о том, в какие города мира совсем не выгодно ехать жить.

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