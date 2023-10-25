Кудрицький розповів, чи здійснюють оплату за електрику з окупованих територій

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: НЕК "Укренерго"

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький відповів, чи знав він раніше про виплати за електроенергію СЕС з окупованих територій, деякі з яких належать брату заступника голови ОП Ростислава Шурми. Він також розповів, чи можна було вирішити цю ситуацію і не допустити цього.

Про це розповів Володимир Кудрицький "БізнесЦензор".

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Кудрицький заявив, що "Укренерго" достеменно не знала про виплати за електроенергію СЕС з окупованих територій, деякі з яких належать брату Шурми.

Він відповів на запитання, чому не знали:

"Тому що ми є оператором магістральних мереж. Тобто ми не бачимо споживання і виробництва окремо кожного із 17 мільйонів споживачів, які є в Україні. От коли ви в квартирі включаєте кавоварку чи світло, що бачить обленерго, який по суті доставляє вам електрику? Він бачить зміну навантаження. Він не знає, що ви включили світло чи дивитесь телевізор. В Укренерго та Обленерго відносини такі самі. Що відбувається всередині Обленерго, нам невідомо".

За його словами, компанії відомо лише загальне споживання в регіоні чи в країні в мегаватах. Дані по регіону надають обленерго. Кудрицький процитував, що вони кажуть:

"Дивись, у мене тут мільйон об'єктів, і вони спожили стільки-то, а ці об'єкти сумарно виробили стільки-то".

За його словами, ці дані вони валідують, тобто підтверджують їх коректність.

Чи передають їх Гарантованому покупцю

Компанія надає ці дані Гарпоку для розрахунку компенсації між "зеленим тарифом" та ринковою ціною для виробників ВДЕ.

"Нашим власним підрозділам для виставлення рахунків за наші послуги з передачі електроенергії та диспетчеризації системи ці дані передаються у звітах до НКРЕКП", — розповів Кудрицький.

За його словами, в листопаді минулого року "Укренерго" помітило, що деякі обленерго подають якісь дивні дані, хто скільки виробив і скільки спожив.

"Тобто там були якісь дивні рядки в цих таблицях, якісь інші надходження, генерація якась незрозуміла. Ми поставили запитання обленерго, що це таке, та поінформували про це регулятора НКРЕКП", — каже він.

Чи повідомляло Укренерго про це міністра енергетики

Компанія не писала про це міністру енергетики України, адже правила роботи ринку електроенергії визначає регулятор.

"Ми написали регулятору, написали обленерго. Для обленерго прямо зазначили: "Шановні колеги, якщо ви раптом подаєте щось з окупованих територій, те, що від'єднано від енергосистеми, не робіть цього", — додав Кудрицький.

За його словами, реакції не було. З листопада минулого року стало відомо, що частина цих сонячних станцій не працюють в єдиній енергосистемі.

Коли припинилися виплати

"У червні. Я ініціював нараду з НКРЕКП та Гарпоком, на якій було ухвалено рішення про те, що дані по об’єктах на окупованих територіях не будуть враховуватися в розрахунках між Гарпоком та СЕС. Протокол, яким закріплено це рішення, був підписаний ще до виходу розслідування журналістів. Але, безумовно, публічна увага до цього процесу пришвидшила реакцію всіх стейкхолдерів. Всі усвідомлюють, що треба насправді зробити щось в цій сфері", — розповів Кудрицький.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма прокоментував прибутки свого брата, Олега Шурми, які той отримував від ДП "Гарантований покупець". Кошти йому надходили за електроенергію із сонячних електростанцій, які зараз в окупації.

Також ми писали, родичі заступника керівника Офісу Президента Ростислава Шурми здійснювали маніпуляції з офшорами та венчурними фондами. Внаслідок цього бюджет України недоотримував сотні мільйонів гривень податків.