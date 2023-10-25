Кудрицкий рассказал, осуществляют ли оплату за электричество с оккупированных территорий

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: НЭК "Укрэнерго"

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ответил, знал ли он раньше о выплатах за электроэнергию СЭС с оккупированных территорий, некоторые из которых принадлежат брату заместителя главы ОП Ростислава Шурмы. Он также рассказал, можно ли было разрешить эту ситуацию и не допустить этого.

Об этом рассказал Владимир Кудрицкий "БизнесЦензор".

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Кудрицкий заявил, что "Укрэнерго" точно не знала о выплатах за электроэнергию СЭС с оккупированных территорий, некоторые из которых принадлежали брату Шурмы.

Он ответил на вопрос, почему не знали:

"Потому что мы являемся оператором магистральных сетей. То есть мы не видим потребление и производство отдельно каждого из 17 миллионов потребителей, которые есть в Украине. Вот, когда вы в квартире включаете кофеварку или свет, что видит облэнерго, который по сути доставляет вам электричество? Он видит изменение нагрузки. Он не знает, что вы включили свет или смотрите телевизор. В Укрэнерго и Облэнерго отношения такие же. Что происходит внутри Облэнерго, нам неизвестно".

По его словам, компании известно только общее потребление в регионе или стране в мегаваттах. Данные по региону предоставляют Облэнерго. Кудрицкий процитировал, что они говорят:

"Смотри, у меня здесь миллион объектов, и они употребили столько-то, а эти объекты суммарно выработали столько-то".

По его словам, эти данные они валидируют, то есть подтверждают их корректность.

Передают ли их "Гарантированному покупателю"

Компания предоставляет данные Гарпоку для расчета компенсации между "зеленым тарифом" и рыночной ценой для производителей ВИЭ.

"Нашим собственным подразделениям для выставления счетов за наши услуги по передаче электроэнергии и диспетчеризации системы. Эти данные передаются в отчетах в НКРЭКУ", — рассказал Кудрицкий.

По его словам, в ноябре прошлого года "Укрэнерго" заметило, что некоторые облэнерго представляют какие-то странные данные, кто сколько произвел и сколько потребил.

"То есть там были какие-то странные строки в этих таблицах, какие-то другие поступления, генерация какая-то непонятная. Мы задали вопрос облэнерго, что это такое, и проинформировали об этом регулятора НКРЭКУ", — говорит он.

Сообщало ли Укрэнерго об этом министру энергетики

Компания не писала об этом министру энергетики Украины, ведь правила работы рынка электроэнергии определяет регулятор.

"Мы написали регулятору, написали облэнерго. Для облэнерго прямо отметили: "Уважаемые коллеги, если вы вдруг подаете что-то с оккупированных территорий, то, что отсоединено от энергосистемы, не делайте этого", — добавил Кудрицкий.

По его словам, реакции не было. С ноября прошлого года стало известно, что часть этих солнечных станций не работает в единой энергосистеме.

Когда прекратились выплаты

"В июне. Я инициировал совещание с НКРЭКУ и Гарпоком, на котором было принято решение о том, что данные по объектам на оккупированных территориях не будут учитываться в расчетах между Гарпоком и СЭС. Протокол, которым закреплено это решение, был подписан еще до выхода расследования журналистов. Но, безусловно, публичное внимание к этому процессу ускорило реакцию всех стейкхолдеров. Все осознают, что надо на самом деле сделать что-то в этой сфере", — рассказал Кудрицкий.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма прокомментировал доходы своего брата, Олега Шурмы, которые тот получал от ГП "Гарантированный покупатель". Средства ему поступали за электроэнергию от солнечных электростанций, которые сейчас находятся в оккупации.

Также мы писали, что родственники заместителя руководителя Офиса Президента Ростислава Шурмы осуществляли манипуляции с оффшорами и венчурными фондами. В результате бюджет Украины недополучал сотни миллионов гривен налогов.