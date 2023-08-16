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Кулеба прокоментував підготовку до Глобального саміту миру

16 серпня 2023 22:45
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Козюк Тетяна
редактор
Кулеба прокоментував підготовку до Глобального саміту миру
Глава МЗС Дмитро Кулеба. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Після переговорів у Джидді щодо Української Формули миру наступним кроком є реалізація Глобального саміту. Наразі Україна працює з Саудівською Аравією та іншими країнами, які братимуть у ньому участь. 

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю для Arab News

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"За підсумками зустрічі в Джидді я можу зробити висновок, що ми, безумовно, рухаємося в цьому напрямі хорошими темпами, і це відбудеться", — заявив Кулеба. 

За словами міністра, Україна спілкується з країнами-партнерами, які беруть участь в організації Глобального саміту. Він запевняє, що Українську Формулу обов'язково буде реалізовано. 

"І результат цього саміту цілком зрозумілий — Формулу миру України, яка є всеосяжним способом розв'язання конфлікту, буде реалізовано, і всі питання, які охоплює ця формула, почнуть реалізовуватися. Це єдиний шлях уперед, що ґрунтується на Статуті ООН і міжнародному праві", — наголосив Кулеба.

Кулеба про РФ

Кулеба вважає, що країни Глобального Півдня можуть вплинути на РФ змінити позицію щодо війни. 

"Отже, можливо, кожна країна, яка діє сама по собі, не має достатньої кількості енергії, щоб змусити Росію змінити свою позицію. Але якщо взяти всі ці країни разом, кумулятивний вплив на Росію може змінити ситуацію", — розповідає Кулеба. 

Нагадаємо, днями за дорученням президента України Володимира Зеленського, керівник ОП Андрій Єрмак провів п’яту зустріч із представниками іноземних дипломатичних установ щодо реалізації Формули миру. Участь у переговорах взяли 58 країн. 

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