Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Кулеба прокомментировал подготовку к Глобальному саммиту мира arrow

Кулеба прокомментировал подготовку к Глобальному саммиту мира

16 августа 2023 22:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Кулеба прокомментировал подготовку к Глобальному саммиту мира
Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

После переговоров в Джидде по Украинской Формуле мира следующим шагом является реализация Глобального саммита. Украина работает с Саудовской Аравией и другими странами, которые будут в нем принимать участие.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью для Arab News.

Читайте также:

Кулеба о Глобальном саммите мира

"По итогам встречи в Джидде я могу заключить, что мы, безусловно, двигаемся в этом направлении хорошими темпами, и это произойдет", — заявил Кулеба.

По словам министра, Украина общается со странами-партнерами, принимающими участие в организации Глобального саммита. Он уверяет, что Украинская Формула обязательно будет реализована.

"И результат этого саммита вполне понятен — Формула мира Украины, которая является всеобъемлющим способом разрешения конфликта, будет реализована, и все вопросы, охватываемые этой формулой, начнут реализовываться. Это единственный путь вперед, основывающийся на Уставе ООН и международном праве", — подчеркнул Кулеба.

Кулеба о РФ

Кулеба считает, что страны Глобального Юга могут повлиять на РФ изменить позицию по поводу войны.

"Итак, возможно, каждая действующая сама по себе страна не имеет достаточного количества энергии, чтобы заставить Россию изменить свою позицию. Но если взять все эти страны вместе, кумулятивное влияние на Россию может изменить ситуацию", — рассказывает Кулеба.

Напомним, на днях по поручению президента Украины Владимира Зеленского руководитель ОП Андрей Ермак провел пятую встречу с представителями иностранных дипломатических учреждений по реализации Формулы мира. Участие в переговорах приняли 58 стран.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 16 августа: освобождение села на Донбассе и производство морских дронов

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

13:58 Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз