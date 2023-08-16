Кулеба прокомментировал подготовку к Глобальному саммиту мира

Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: google

После переговоров в Джидде по Украинской Формуле мира следующим шагом является реализация Глобального саммита. Украина работает с Саудовской Аравией и другими странами, которые будут в нем принимать участие.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью для Arab News.

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Кулеба о Глобальном саммите мира

"По итогам встречи в Джидде я могу заключить, что мы, безусловно, двигаемся в этом направлении хорошими темпами, и это произойдет", — заявил Кулеба.

По словам министра, Украина общается со странами-партнерами, принимающими участие в организации Глобального саммита. Он уверяет, что Украинская Формула обязательно будет реализована.

"И результат этого саммита вполне понятен — Формула мира Украины, которая является всеобъемлющим способом разрешения конфликта, будет реализована, и все вопросы, охватываемые этой формулой, начнут реализовываться. Это единственный путь вперед, основывающийся на Уставе ООН и международном праве", — подчеркнул Кулеба.

Кулеба о РФ

Кулеба считает, что страны Глобального Юга могут повлиять на РФ изменить позицию по поводу войны.

"Итак, возможно, каждая действующая сама по себе страна не имеет достаточного количества энергии, чтобы заставить Россию изменить свою позицию. Но если взять все эти страны вместе, кумулятивное влияние на Россию может изменить ситуацию", — рассказывает Кулеба.

Напомним, на днях по поручению президента Украины Владимира Зеленского руководитель ОП Андрей Ермак провел пятую встречу с представителями иностранных дипломатических учреждений по реализации Формулы мира. Участие в переговорах приняли 58 стран.