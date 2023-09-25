Кулеба розповів, скільки компаній підтвердили участь у Форумі оборонних індустрій

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS

Вже 165 оборонних компаній з 26 країн підтвердили свою участь у Форумі оборонних індустрій. Захід відбудеться у Києві.

Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

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Форум оборонних індустрій

За словами Кулеби, Форум дасть потужний поштовх спільному виробництву.

"165 оборонних компаній з 26 країн вже підтвердили участь в нашому Форумі оборонних індустрій. Він дасть потужний поштовх спільному виробництву і співпраці задля зміцнення України та партнерів", — розповів очільник МЗС України.

Кулеба повідомив, що працює над організацією разом з міністром оборони Умєровим та міністром з питань стратегічних галузей промисловості Камишіним.

Допис Кулеби. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку Форуму оборонних індустрій. За його словами, це буде перший захід, який відбудеться вже цієї осені в Україні.

Також ми писали, що керівник МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував країни Заходу за зволікання у створенні трибуналу для судового переслідування російських лідерів і в питанні повернення заморожених активів РФ. Він вважає, що ситуація перебуває у своєрідному глухому куті.