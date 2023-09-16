Зеленський розповів про підготовку до Форуму оборонних індустрій

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку Форуму оборонних індустрій. За його словами, це буде перший захід, який відбудеться вже цієї осені в Україні.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Форум оборонних індустрій

Глава держави наголосив, що інтерес до Форуму дуже високий. За його словами, це повністю відображає силу й потенціал України, нашу спроможність захистити себе й допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок.

Зеленський розповів, що уже 86 провідних оборонних компаній світу — 21 країна — підтвердили свою участь у Форумі.

"Наше завдання абсолютно очевидне — дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Та, окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів", — наголосив Зеленський.

Він додав, що світ повинен бути сильнішим, ніж будь-яка загроза життю від будь-яких агресорів чи терористів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів про скасування обмежувальних заходів щодо української агропродукції. Також він привітав військових з успіхами під Андріївкою.

Також ми писали, що у п'ятницю, 15 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. На переговорах, зокрема, обговорювали ситуацію на фронті та власне виробництво озброєння.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський готується відвідати Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку найближчим часом і, можливо, проведе зустріч із американським президентом Джо Байденом. Місце передбачуваної зустрічі між двома лідерами залишається невідомим, і Білий дім поки що не підтвердив деталі зустрічі.