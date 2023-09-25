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Кулеба рассказал, сколько компаний подтвердили участие в Форуме оборонных индустрий

25 сентября 2023 12:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кулеба рассказал, сколько компаний подтвердили участие в Форуме оборонных индустрий
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Уже 165 оборонных компаний из 26 стран подтвердили свое участие в Форуме оборонных индустрий. Мероприятие пройдет в Киеве.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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По словам Кулебы, Форум даст мощный толчок совместному производству.

"165 оборонных компаний из 26 стран уже подтвердили участие в нашем Форуме оборонных индустрий. Он даст мощный толчок совместному производству и сотрудничеству для укрепления Украины и партнеров", — рассказал глава МИД Украины.

Кулеба сообщил, что работает над организацией вместе с министром обороны Умеровым и министром по стратегическим отраслям промышленности Камышиным.

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Пост Кулебы. Фото: скриншот

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке Форума оборонных индустрий. По его словам, это будет первое мероприятие, которое состоится уже этой осенью в Украине.

Также мы писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подверг критике страны Запада за промедление в создании трибунала для судебного преследования российских лидеров и в вопросе возвращения замороженных активов РФ. Он считает, что ситуация находится в своеобразном тупике.

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