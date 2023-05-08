Ляшко розповів, коли в Україні можуть скасувати карантин через COVID-19

Голова МОЗ Віктор Ляшко. Фото: Кабмін

В Україні можуть скасувати карантинні обмеження через пандемію COVID-19. Міністерство охорони здоров'я вже розглядає це рішення.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

Читайте також:

Скасування карантину в Україні

Ляшко розповів, що влада вже переглядає постанову Кабміну, згідно з якою в Україні триває карантин через COVID-19. За його словами, незабаром розпочнеться підготовка до скасування постанови. Міністр наголосив, що миттєво скасувати її неможливо через економічні чинники.

"Ми розглядаємо скасування всього цього. Однак до цього треба підготуватися. Зараз ми оцінимо стан готовності скасування всіх карантинних обмежень. Тому ми зараз проводимо внутрішній аудит і потенційно готуємося до того, щоб вийти з офіційною позицією і сказати, що карантин буде скасовано з такого числа", — додав Ляшко.

Нагадаємо, за час пандемії коронавірусу в Україні від наслідків Covid-19 померло 122 тисячі осіб. Також на усій території країни, попри рішення ВООЗ про завершення пандемії, діє карантин.

Також ми писали, що 25 квітня, Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації і карантин по всій території України через COVID-19. Він триватиме до 30 червня.

Додамо, імовірність виникнення пандемії, подібної до COVID-19, у найближче десятиліття становить 27,5%. Це з тим, що віруси з'являються дедалі частіше, а швидке поширення вакцин є ключем до зниження смертей.