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Ляшко рассказал, когда в Украине могут отменить карантин из-за COVID-19

8 мая 2023 18:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ляшко рассказал, когда в Украине могут отменить карантин из-за COVID-19
Глава Минздрава Виктор Ляшко. Фото: Кабмин
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине могут быть отменены карантинные ограничения из-за пандемии COVID-19. Министерство здравоохранения уже рассматривает это решение.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

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Ляшко рассказал, что власти уже пересматривают постановление Кабмина, согласно которому в Украине продолжается карантин из-за COVID-19. По его словам, вскоре начнется подготовка к отмене постановления. Министр подчеркнул, что мгновенно отменить его невозможно из-за экономических факторов.

"Мы рассматриваем отмену всего этого. Однако к этому надо подготовиться. Сейчас мы оценим состояние готовности отмены всех карантинных ограничений. Поэтому мы сейчас проводим внутренний аудит и потенциально готовимся к тому, чтобы выйти с официальной позицией и сказать, что карантин будет отменен с такого-то числа", — добавил Ляшко.

Напомним, за время пандемии коронавируса в Украине от последствий Covid-19 умерло 122 тысячи человек. Также на всей территории страны, несмотря на решение ВОЗ о завершении пандемии, действует карантин.

Также мы писали, что 25 апреля Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации и карантин по всей территории Украины через COVID-19. Он продлится до 30 июня.

Добавим, что вероятность возникновения пандемии, подобной COVID-19, в ближайшее десятилетие составляет 27,5%. Это связано с тем, что вирусы появляются все чаще, а быстрое распространение вакцин является ключом к снижению смертей.

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