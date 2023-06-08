Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Лисак розповів, скільки риби загинуло у Дніпропетровській області після підриву ГЕС arrow

Лисак розповів, скільки риби загинуло у Дніпропетровській області після підриву ГЕС

8 червня 2023 13:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Лисак розповів, скільки риби загинуло у Дніпропетровській області після підриву ГЕС
Очільник Дніпропетровсьої ОВА Сергій Лисак. Фото: Facebook/Сергій Лисак
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Мар’янському Зеленодольської громади Дніпропетровської області стався масовий мор риби. Це відбулося внаслідок підриву Каховської ГЕС у Херсонській області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Мор риби у Дніпропетровській області

За словами Лисака, фахівці підрахували, скільки риби загинуло через стрімке обміління водосховища.

У Дніпропетровській області загинуло 850 кг біоресурсів. 

"Це карасі, приблизно 28 000 рибин. Таке фахівці бачили вперше. Берегову лінію від риби уже очистили. Її утилізували", — повідомив Лисак.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що на берегах колишнього Каховського водосховища почала масово вмирати риба. Масовий мор риби зафіксували біля села Мар’янське Криворізького району.

Додамо, внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB