Лисак розповів, скільки риби загинуло у Дніпропетровській області після підриву ГЕС

Очільник Дніпропетровсьої ОВА Сергій Лисак. Фото: Facebook/Сергій Лисак

У Мар’янському Зеленодольської громади Дніпропетровської області стався масовий мор риби. Це відбулося внаслідок підриву Каховської ГЕС у Херсонській області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За словами Лисака, фахівці підрахували, скільки риби загинуло через стрімке обміління водосховища.

У Дніпропетровській області загинуло 850 кг біоресурсів.

"Це карасі, приблизно 28 000 рибин. Таке фахівці бачили вперше. Берегову лінію від риби уже очистили. Її утилізували", — повідомив Лисак.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що на берегах колишнього Каховського водосховища почала масово вмирати риба. Масовий мор риби зафіксували біля села Мар’янське Криворізького району.

Додамо, внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.