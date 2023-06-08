Лысак рассказал, сколько рыбы погибло в Днепропетровской области после подрыва ГЭС

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Фото: Facebook/Сергей Лысак

В Марьянском Зеленодольской громады Днепропетровской области произошел массовый мор рыбы. Это случилось в результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По словам Лысака, специалисты подсчитали, сколько рыбы погибло из-за стремительного обмеления водохранилища.

В Днепропетровской области погибли 850 кг биоресурсов.

"Это караси, примерно 28 000 рыб. Такое специалисты видели впервые. Береговую линию от рыбы уже очистили. Ее утилизировали", — сообщил Лысак.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что на берегах бывшего Каховского водохранилища начала массово умирать рыба. Массовый мор рыбы зафиксировали у села Марьянское Криворожского района.

Добавим, в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.