Лысак рассказал, сколько рыбы погибло в Днепропетровской области после подрыва ГЭС
В Марьянском Зеленодольской громады Днепропетровской области произошел массовый мор рыбы. Это случилось в результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Мор рыбы в Днепропетровской области
По словам Лысака, специалисты подсчитали, сколько рыбы погибло из-за стремительного обмеления водохранилища.
В Днепропетровской области погибли 850 кг биоресурсов.
"Это караси, примерно 28 000 рыб. Такое специалисты видели впервые. Береговую линию от рыбы уже очистили. Ее утилизировали", — сообщил Лысак.
Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
Также мы писали, что на берегах бывшего Каховского водохранилища начала массово умирать рыба. Массовый мор рыбы зафиксировали у села Марьянское Криворожского района.
Добавим, в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.