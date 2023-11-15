Лісовий підтвердив звільнення Фаріон з Львівської політехніки

Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: УНІАН

Університет "Львівська політехніка" звільнив Ірину Фаріон з посади викладачки. Причиною стало порушення нею законів про працю — аморального вчинку, несумісного з продовженням роботи.

Звільнення Фаріон підтвердив міністр освіти Оксен Лісовий.

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"Львівська політехніка звільнила Фаріон. Відповідний наказ вже підписано ректором. Студенти були, є і завжди будуть потужним рушієм змін і трансформацій", — написав міністр освіти.

Він наголосив, що саме зі студентів розпочалася Революція Гідності в Україні та саме вони у 2014 році змінили аудиторії на окопи та пішли захищати свою країну.

"Цей період в історії України став точкою неповернення і запустив активний процес дерадянізації, час якої давно вже настав. Сьогодні ми продовжуємо позбуватися тіней радянського минулого і в системі освіти зокрема", — зазначив Лісовий.

За його словами, позиція міністерства незмінна — людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти.

Також він висловив сподівання, що СБУ у межах відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловам та діям вже колишньої викладачки Львівської політехніки Фаріон.

Скриншот допису Лісового

Нагадаємо, що ексрадник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко заявив, що колишня нардепка Верховної Ради Ірина Фаріон може дорого заплатити за свої ексцентричні заяви про російськомовних бійців ЗСУ. Внаслідок того, що у справу втрутилися силовики СБУ, експолітикиня може сісти за ґрати.