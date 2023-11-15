Лисовой подтвердил увольнение Фарион из Львовской политехники

Языковед Ирина Фарион. Фото: УНИАН

Университет "Львовская политехника" уволил Ирину Фарион с должности преподавательницы. Причиной послужило нарушение ею законов о труде — аморального поступка, не совместимого с продолжением работы.

Увольнение Фарион подтвердил министр образования Оксен Лисовой.

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"Львовская политехника уволила Фарион. Соответствующий приказ уже подписан ректором. Студенты были, есть и всегда будут мощным двигателем изменений и трансформаций", — написал министр образования.

Он отметил, что именно со студентов началась Революция Достоинства в Украине, и именно они в 2014 году сменили аудитории на окопы и пошли защищать свою страну.

"Этот период в истории Украины стал точкой невозврата и запустил активный процесс десоветизации, время которой давно уже наступило. Сегодня мы продолжаем избавляться от теней советского прошлого и в системе образования в частности", — отметил Лисовой.

По его словам, позиция министерства неизменна — людям, не разделяющим ценности достоинства и не испытывающим уважения к воинам, нет места в системе образования.

Также он выразил надежду, что СБУ в рамках открытого уголовного производства даст справедливую оценку высказываниям и действиям бывшей преподавательницы Львовской политехники Фарион.

Скриншот поста Лисового

Напомним, что экс-советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко заявил, что бывший нардеп Верховной Рады Ирина Фарион может дорого заплатить за свои эксцентрические заявления о русскоязычных бойцах ВСУ. Вследствие того, что в дело вмешались силовики СБУ, экс-политик может сесть за решетку.