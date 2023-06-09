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Люди повертаються у Нову Каховку, аби перевірити житло, — мер

9 червня 2023 12:49
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Люди повертаються у Нову Каховку, аби перевірити житло, — мер
Жителі Нової Каховки після затоплення. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Вода у Новій Каховці майже спала — затопленою залишається лише зона відпочинку. Людей за пропискою пускають перевірити житло. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко. 

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Деталі

Після кількох днів критичного затоплення вода у Новій Каховці продовжує спадати. Наразі вода — на рівні Палацу культури. Люди повертаються до своїх домівок підрахувати збитки. 

"Люди почали, у кого є прописка на проспект Дніпровський, де житловий сектор був затоплений, люди туди приходять, і їх по прописці пускають, щоб вони дивилися, що там вода в підвалах.

Ну там їздить один автомобіль по місту. Казали, що бачили там, що викачували воду. Чи надається ця послуга всім — мені важко сказати", — повідомив Володимир Коваленко. 

Затопленою залишається нижня частина міста. Оскільки Нова Каховка розташована на південь від річки, то чим далі від річки знаходиться вулиця, тим менше підтоплень.

"Зараз залишається парк, спортивний комплекс, Літній театр, яхт-клуб, дитячий санаторій, прокуратура, човнева станція, зоопарк — загинули тварини. Оця частина — зона відпочинку, зона рекреації — залишається затопленою", — розповів міський голова.

Нагадаємо, критичною залишається ситуація в селі Корсунка. Там водою повимивало домовини з кладовища. Тим часом росіяни пропонують евакуювати людей до Челябінська. 

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