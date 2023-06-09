Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Люди возвращаются в Новую Каховку, чтобы проверить жилье, — мэр arrow

Люди возвращаются в Новую Каховку, чтобы проверить жилье, — мэр

9 июня 2023 12:49
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Люди возвращаются в Новую Каховку, чтобы проверить жилье, — мэр
Жители Новой Каховки после затопления. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Вода в Новой Каховке почти спала — затопленной остается только зона отдыха. Людей по прописке пускают проверить жилье.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

Читайте также:

Подробности

После нескольких дней критического затопления вода в Новой Каховке продолжает спадать. Пока вода — на уровне Дворца культуры. Люди возвращаются в свои дома подсчитать убытки.

"Люди начали, у кого есть прописка на проспект Днепровский, где жилищный сектор был затоплен, люди туда приходят, и их по прописке пускают, чтобы они смотрели, что там вода в подвалах.

Ну, там ездит один автомобиль по городу. Говорили, что видели там, что выкачивали воду. Предоставляется ли эта услуга всем — мне трудно сказать", — сообщил Владимир Коваленко.

Затопленной остается нижняя часть города. Поскольку Новая Каховка расположена южнее реки, то чем дальше от реки находится улица, тем меньше подтоплений.

"Сейчас остается парк, спортивный комплекс, Летний театр, яхт-клуб, детский санаторий, прокуратура, лодочная станция, зоопарк — погибли животные. Эта часть — зона отдыха, зона рекреации — остается затопленной", — рассказал городской голова.

Напомним, критической остается ситуация в селе Корсунка. Там водой вымыло гробы с кладбища. Тем временем россияне предлагают эвакуировать людей в Челябинск.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас