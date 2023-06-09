Люди возвращаются в Новую Каховку, чтобы проверить жилье, — мэр

Жители Новой Каховки после затопления. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Вода в Новой Каховке почти спала — затопленной остается только зона отдыха. Людей по прописке пускают проверить жилье.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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После нескольких дней критического затопления вода в Новой Каховке продолжает спадать. Пока вода — на уровне Дворца культуры. Люди возвращаются в свои дома подсчитать убытки.

"Люди начали, у кого есть прописка на проспект Днепровский, где жилищный сектор был затоплен, люди туда приходят, и их по прописке пускают, чтобы они смотрели, что там вода в подвалах.

Ну, там ездит один автомобиль по городу. Говорили, что видели там, что выкачивали воду. Предоставляется ли эта услуга всем — мне трудно сказать", — сообщил Владимир Коваленко.

Затопленной остается нижняя часть города. Поскольку Новая Каховка расположена южнее реки, то чем дальше от реки находится улица, тем меньше подтоплений.

"Сейчас остается парк, спортивный комплекс, Летний театр, яхт-клуб, детский санаторий, прокуратура, лодочная станция, зоопарк — погибли животные. Эта часть — зона отдыха, зона рекреации — остается затопленной", — рассказал городской голова.

Напомним, критической остается ситуация в селе Корсунка. Там водой вымыло гробы с кладбища. Тем временем россияне предлагают эвакуировать людей в Челябинск.