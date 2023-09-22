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Лубінець показав жахливі умови для пацієнтів у лікарні Івано-Франківської області

22 вересня 2023 11:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Лубінець показав жахливі умови для пацієнтів у лікарні Івано-Франківської області
Умови в лікарні Івано-Франківської області. Фото: Омбудсман України
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Працівники Офісу Омбудсмана відвідали паліативно-хоспісне відділення КНП "Яблунівська районна лікарня" в Івано-Франківській області. Вони виявили низку порушень.

Про це повідомляє Омбудсман України Дмитро Лубінець.

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Умови в лікарні

У відділенні, яке розраховане на 15 місць, перебував 21 пацієнт, з них четверо — внутрішньо переміщені особи. В Офісі Омбудсмана розповіли, що більшість з них — ліжкові хворі, малорухомі та потребують цілодобового догляду.

Умови в паліативно-хоспісному відділенні Яблунівської районної лікарні на Івано-Франківщині
Умови в лікарні Івано-Франківської області. Фото: Омбудсман України

Під час здійснення перевірки закладу були виявлені такі порушення: відсутність кнопок виклику медичного персоналу, належного меблювання, радіоприймачів та телевізорів для доступу до інформації. 

Умови в паліативно-хоспісному відділенні Яблунівської районної лікарні на Івано-Франківщині
Умови в лікарні Івано-Франківської області. Фото: Омбудсман України

Нагляд за пацієнтами здійснювався також з низкою порушень. Люди не були забезпечені в необхідній кількості засобами догляду, особистої гігієни та засобами реабілітації.

Умови в паліативно-хоспісному відділенні Яблунівської районної лікарні на Івано-Франківщині
Умови в лікарні Івано-Франківської області. Фото: Омбудсман України

Тяжкохворі скаржилися на наявність болю, придбання ліків за власні кошти, недостатнє й неякісне харчування. 

Деякі з пацієнтів у цьому відділенні перебувають протягом декількох років. Вони не пригадують, коли востаннє були на вулиці на свіжому повітрі. 

Умови в паліативно-хоспісному відділенні Яблунівської районної лікарні на Івано-Франківщині
Умови в лікарні Івано-Франківської області. Фото: Омбудсман України

До того ж люди віддають частину власних коштів у відділення.

"Це благодійні внески, які використовуються на придбання мийних засобів та засобів для прання й прибирання, для збору сміття, придбання лампочок, фіранок на вікна, кранів для умивальників, змішувачів, побутової техніки тощо", — пояснили медичні працівники.

В Офісі Омбудсмана наголосили, що Яблунівська лікарня не включена до спроможної мережі закладів охорони здоров’я відповідного госпітального округу.

"За результатами відвідування готується звіт та листи реагування, які будуть скеровані до уповноважених органів управління та контролю та об’єкта моніторингу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час перевірки Харківського слідчого ізолятора виявили низку порушень прав людини. Зокрема, фахівці зафіксували, що ув'язнених тримають у спільних камерах, де панує антисанітарія.

Також ми писали, що під час інспекції, проведеної представниками Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України у Чернігівській області, було виявлено серйозні порушення у Крупичпільському відділенні стаціонарного догляду під управлінням "Ічнянського територіального центру соціального обслуговування". У цій установі проживають люди, які через проблеми зі здоров'ям не можуть обслуговувати себе та потребують постійного догляду.

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