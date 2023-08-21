На Чернігівщині у соцзакладі зафіксували жахливі умови утримання

Соціальний заклад у Чернігівській області. Фото: Дмитро Лубінець

Під час інспекції, проведеної представниками Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України у Чернігівській області, було виявлено серйозні порушення у Крупичпільському відділенні стаціонарного догляду під управлінням "Ічнянського територіального центру соціального обслуговування". У цій установі проживають люди, які через проблеми зі здоров'ям не можуть обслуговувати себе та потребують постійного догляду.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Що відомо про порушення в соцзакладі

Повідомляється, що минулого року під час інтенсивних ворожих дій частина цього закладу постраждала. Під час останньої перевірки тут перебували 22 пацієнти, включаючи семеро інвалідів. Деякі з них нарікали на жорстоке ставлення з боку співробітників.

Фахівці відзначили такі проблеми:

Скарги на жорстоку та зневажливу поведінку співробітників.

Незадовільні умови проживання: запах, неохайність пацієнтів, відсутність заміни матраців.

Пацієнти, які змушені перебувати у ліжку, не мають змоги проводити час на вулиці.

Відсутність індивідуалізованих реабілітаційних програм для інвалідів та пристосованості приміщень для них.

Переповненість кімнат, зокрема, для людей на інвалідних візках.

Підготовка до надзвичайних ситуацій є недостатньою: при повітряній тривозі люди залишаються у своїх кімнатах.

Обмежені можливості для дозвілля: тільки телевізор та прогулянки.

Відсутність інформації на стінах про права пацієнтів та контакти, куди можна звернутися за порушення їх прав.

У цілому перевірка виявила низку серйозних порушень, які вимагають негайної уваги з боку керівників структур.

Умови проживання самотніх людей у соцзакладі. Фото: Дмитро Лубінець

Умови проживання самотніх людей у соцзакладі. Фото: Дмитро Лубінець

Умови проживання самотніх людей у соцзакладі. Фото: Дмитро Лубінець

Нагадаємо, що Офіс омбудсмена перевірив умови проживання внутрішньо переміщених осіб у Тернопільській області. Умови виявилися жахливими, люди сидять без світла, подекуди без душу, у всіх приміщеннях є грибок та пліснява.