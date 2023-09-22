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Лубинец показал ужасные условия для пациентов в больнице Ивано-Франковской области

22 сентября 2023 11:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Лубинец показал ужасные условия для пациентов в больнице Ивано-Франковской области
Условия в больнице Ивано-Франковской области. Фото: Омбудсман Украины
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сотрудники Офиса Омбудсмана посетили паллиативно-хосписное отделение КНП "Яблоновская районная больница" в Ивано-Франковской области. Они обнаружили ряд нарушений.

Об этом сообщает Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.

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Условия в больнице

В отделении, рассчитанном на 15 мест, находился 21 пациент, из них четверо — внутренне перемещенные лица. В Офисе Омбудсмана рассказали, что большинство из них — постельные больные, малоподвижные и нуждаются в круглосуточном уходе.

Условия в паллиативно-хосписном отделении Яблоновской районной больницы Ивано-Франковской области
Условия больницы в Ивано-Франковской области. Фото: Омбудсман Украины

Во время проведения проверки заведения были выявлены следующие нарушения: отсутствие кнопок вызова медицинского персонала, надлежащей меблировки, радиоприемников и телевизоров для доступа к информации.

Условия в паллиативно-хосписном отделении Яблоновской районной больницы Ивано-Франковской области
Условия больницы в Ивано-Франковской области. Фото: Омбудсман Украины

Надзор за пациентами осуществлялся также с рядом нарушений. Люди не были обеспечены в необходимом количестве средствами ухода, личной гигиены и средствами реабилитации.

Условия в паллиативно-хосписном отделении Яблоновской районной больницы Ивано-Франковской области
Условия больницы в Ивано-Франковской области. Фото: Омбудсман Украины

Тяжелобольные жаловались на наличие боли, приобретение лекарства за собственные средства, недостаточное и некачественное питание.

Некоторые пациенты в этом отделении находятся в течение нескольких лет. Они не припоминают, когда последний раз были на улице на свежем воздухе.

Условия в паллиативно-хосписном отделении Яблоновской районной больницы Ивано-Франковской области
Условия больницы в Ивано-Франковской области. Фото: Омбудсман Украины

К тому же люди отдают часть собственных средств в отделение.

"Это благотворительные взносы, которые используются на приобретение моющих средств и средств для стирки и уборки, для сбора мусора, приобретение лампочек, занавесок на окна, кранов для умывальников, смесителей, бытовой техники и тому подобное", — пояснили медицинские работники.

В Офисе Омбудсмана подчеркнули, что Яблоновская больница не включена в состоятельную сеть учреждений здравоохранения соответствующего госпитального округа.

"По результатам посещения готовится отчет и письма реагирования, которые будут направлены в уполномоченные органы управления и контроля и объект мониторинга", — говорится в сообщении.

Напомним, во время проверки Харьковского следственного изолятора был обнаружен ряд нарушений прав человека. В частности, специалисты зафиксировали, что заключенных держат в общих камерах, где царит антисанитария.

Также мы писали, что во время инспекции, проведенной представителями Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины в Черниговской области, были выявлены серьезные нарушения в Крупичпольском отделении стационарного ухода под управлением "Ичнянского территориального центра социального обслуживания". В этом учреждении проживают люди, которые из-за проблем со здоровьем не могут обслуживать себя и нуждаются в постоянном уходе.

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