Лубінець розповів нові деталі щодо мовного скандалу в медичному університеті Дніпра

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: фейсбук політика

У соцмережах з'явилася інформація про те, що викладачка Дніпровського державного медичного університету вимагала від студентки відповідати лише російською мовою. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на такий інцидент.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Читайте також:

Реакція Лубінця на інцидент у Дніпрі

"І хоч до мене як Омбудсмана України звернення не надходило, проте мій представник у Дніпропетровській області Михайло Карпенко здійснив візит до навчального закладу та поспілкувався зі студентами, викладачами та ректором. Мета — встановити, чи справді відбулася дискримінація за будь-якою ознакою та чи була проявлена мова ворожнечі", — наголосив Лубінець.

За його словами, представник дізнався про багато фактів, а саме:

викладачка, ймовірно, могла створити таке порушення;

інші учасники дискусії проявляли мову ворожнечі та цькували викладачку.

Яке рішення приймуть до сторін конфлікту

За першим фактом до викладачки, можливо, застосують дисциплінарне стягнення за рішенням комісії.

Проте за другим фактором ситуація набула такого широкого розголосу, що жінку забрала швидка допомога під час занять, тому наразі вона перебуває у реанімації.

"Звичайно, що якщо є порушення, винний має понести покарання. Але має бути соціальна справедливість! Адже порушення однієї людини — це не привід для узагальнення та подальшого цькування! Тому як Омбудсман України я засуджую дискримінацію учасників освітнього процесу, але й засуджую мову ворожнечі!" — додав Омбудсман.

Скриншот допису з фейсбук-сторінки Дмитра Лубінця

Нагадаємо, викладачка університету у Дніпрі вимагала від студентки відповідати виключно російською, а якщо вона хоче спілкуватися українською, то їй потрібно їхати у Львів. Це викликало обурення в мережі, проте знайшлись ті, хто став на захист педагога.