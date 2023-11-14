Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Лубінець розповів нові деталі щодо мовного скандалу в медичному університеті Дніпра arrow

Лубінець розповів нові деталі щодо мовного скандалу в медичному університеті Дніпра

14 листопада 2023 19:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Лубінець розповів нові деталі щодо мовного скандалу в медичному університеті Дніпра
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: фейсбук політика
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У соцмережах з'явилася інформація про те, що викладачка Дніпровського державного медичного університету вимагала від студентки відповідати лише російською мовою. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на такий інцидент.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Читайте також:

Реакція Лубінця на інцидент у Дніпрі

"І хоч до мене як Омбудсмана України звернення не надходило, проте мій представник у Дніпропетровській області Михайло Карпенко здійснив візит до навчального закладу та поспілкувався зі студентами, викладачами та ректором. Мета — встановити, чи справді відбулася дискримінація за будь-якою ознакою та чи була проявлена мова ворожнечі", — наголосив Лубінець.

За його словами, представник дізнався про багато фактів, а саме:

  • викладачка, ймовірно, могла створити таке порушення;
  • інші учасники дискусії проявляли мову ворожнечі та цькували викладачку.

Яке рішення приймуть до сторін конфлікту

За першим фактом до викладачки, можливо, застосують дисциплінарне стягнення за рішенням комісії.

Проте за другим фактором ситуація набула такого широкого розголосу, що жінку забрала швидка допомога під час занять, тому наразі вона перебуває у реанімації. 

"Звичайно, що якщо є порушення, винний має понести покарання. Але має бути соціальна справедливість! Адже порушення однієї людини — це не привід для узагальнення та подальшого цькування! Тому як Омбудсман України я засуджую дискримінацію учасників освітнього процесу, але й засуджую мову ворожнечі!" — додав Омбудсман.

реакція Лубінця на мовний скандал в університеті в Дніпрі
Скриншот допису з фейсбук-сторінки Дмитра Лубінця

Нагадаємо, викладачка університету у Дніпрі вимагала від студентки відповідати виключно російською, а якщо вона хоче спілкуватися українською, то їй потрібно їхати у Львів. Це викликало обурення в мережі, проте знайшлись ті, хто став на захист педагога.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі