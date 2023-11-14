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Лубинец рассказал новые детали по поводу языкового скандала в медицинском университете Днепра

14 ноября 2023 19:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Лубинец рассказал новые детали по поводу языкового скандала в медицинском университете Днепра
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: фейсбук политика
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В соцсетях появилась информация о том, что преподавательница Днепровского государственного медицинского университета требовала от студентки отвечать только на русском языке. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на подобный инцидент.

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

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"И хотя ко мне, как Омбудсмену Украины, обращение не поступало, однако мой Представитель в Днепропетровской области Михаил Карпенко совершил визит в учебное заведение и пообщался со студентами, преподавателями и ректором. Цель — установить, действительно ли произошла дискриминация по любому признаку и был ли проявлен язык вражды", — подчеркнул Лубинец.

По его словам, представитель узнал о многих фактах, а именно:

  • преподавательница, вероятно, могла создать такое нарушение;
  • другие участники дискуссии проявляли язык вражды и травили преподавательницу.

Какое решение примут к сторонам конфликта

По первому факту к преподавательнице, возможно, применят дисциплинарное взыскание по решению комиссии.

Однако по второму фактору ситуация получила такую широкую огласку, что женщину забрала скорая помощь во время занятий, поэтому сейчас она находится в реанимации.

"Конечно, если есть нарушение — виновный должен понести наказание. Но должна быть социальная справедливость! Ведь нарушение одного человека — это не повод для обобщения и дальнейшей травли! Поэтому, как Омбудсман Украины, я осуждаю дискриминацию участников образовательного процесса, но и осуждаю язык вражды!" — добавил омбудсман.

реакция Лубинца на речевой скандал в университете в Днепре
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Дмитрия Лубинца

Напомним, преподавательница университета в Днепре требовала от студентки отвечать исключительно на русском языке, а если она хочет общаться на украинском, то ей нужно ехать во Львов. Это вызвало возмущение в сети, однако нашлись те, кто встал на защиту педагога.

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