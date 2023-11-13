Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

Викладачка на загальній світлині. Фото: facebook.com/and.tabinskyy

Нещодавно викладачка Дніпровського державного медичного університету вимагала від студентки відповідати виключно російською, а якщо вона хоче спілкуватися українською, то їй потрібно їхати у Львів. Це викликало обурення в мережі, проте знайшлись ті, хто став на захист педагога.

Студент Ден Гасанов висловив підтримку викладачці та розповів свою історію.

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Захист викладачки

Гасанов написав, що після новин про мовний скандал за участі Новоженіної Людмили Іванівни багато студентів були шоковані, бо це наклеп.

"Новоженіна Л.І. — наша викладачка з початку навчального року, та до цієї ситуації не виникало ніяких проблем чи питання мови до Магдалини (студентка, яку змушували відповідати російською. — Ред.), викладач завжди приймала відповіді, атмосфера в колективі була дружня", — заявив він.

Також він розповів, що під час заняття 10 листопада студенти пішли до пацієнтів відпрацьовувати свої практичні навички зі збору анамнезу, що містять в собі опитування хворого. Відтак, молоді медики прийшли до пацієнта, якому 73 роки і через свій вік він спілкувався російською. Через це викладачка попросила проявити повагу до хворого.

"Наше завдання було самостійно якісно зібрати анамнез хворого. Черга збору анамнезу дійшла до Магдалини, яка почала опитування українською мовою. Зі сторони було видно, що хворому було важко зрозуміти питання студентки та надати якісну відповідь стосовно свого здоров'я. Спираючись на це, Новоженіна Л.І. попросила Магдалину перейти на російську мову. І ДІВЧИНА ЦЕ ЗРОБИЛА. Вона не опираючись, почала збір анамнезу російською. Коли у студентки виникли труднощі з опитуванням, то вона заплакала і покинула палату. Хворий був шокований такою реакцією", — розповідає хлопець.

Ден Гасанов наголосив, що "викладач намагалась згладити ситуацію перед хворим, щоб не погіршити його самопочуття та не зірвати практичне заняття", і додав, що напередодні виклали низку неправдивих фактів про ситуацію, що трапилась.

"Людмила Іванівна є справжнім патріотом України. Вона усі ці роки присвячує своє життя навчанню студентів, які зараз займаються лікуванням поранених, з турботою та увагою лікує хворих, серед яких є багато військових, які боронять нашу країну від агресора", — наголосив він.

Допис студента у Facebook. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно у Дніпровському державному медичному університеті стався скандал через мовну позицію одного зі співробітників. На практичному занятті викладачка нібито вимагала від студентки спілкуватися російською мовою, а коли дівчина відмовилася, то не схотіла приймати її відповідь.