Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Лубінець звернувся до СБУ через затримання студента, якого видала Фаріон arrow

Лубінець звернувся до СБУ через затримання студента, якого видала Фаріон

13 листопада 2023 15:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Лубінець звернувся до СБУ через затримання студента, якого видала Фаріон
Мовознавець Ірина Фаріон. Фото: НТА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України для реагування на дії колишньої нардепки Ірини Фаріон, яка своїм дописом видала російським спецслужбам студента з Криму. За його словами, під час війни персональні дані людини мають бути захищеними для власного життя та свободи.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Читайте також:

Знехтувала безпекою людини

"Народний депутат ВРУ 7-го скликання і мала б знати про важливість захисту персональних даних. Однак ця людина публічно надала прізвище, ім’я, місце навчання хлопця, які дали змогу росіянам ідентифікувати цього студента. До того ж не є таємницею факт тиску окупаційної адміністрації у Криму на людей, які дотримуються проукраїнських поглядів. Про це також повідомляють і правозахисники, і медіа", — наголосив він.

Проте, як зазначив Лубінець, це не зупинило Фаріон, тому такі її дії вже мають наслідки. За його словами, це не лише втручання у приватне життя людини, а й загроза для безпеки та життя українського студента.

Звернення до СБУ через дії Фаріон

"Втім, вона, з одного боку, вчиняла кримінальний злочин, з іншого боку, підіграла окупантам. Результат очевидний! Тож я у зв’язку з фактом розголошення конфіденційної інформації звернувся до Служби безпеки України для належного реагування! Аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку", — зауважив омбудсман. 

Він додав, що ніхто не має права нехтувати безпекою інших українців. 

затримання українського студента в Криму
Скриншот допису з телеграм-каналу Дмитра Лубінця
затримання українського студента в Криму
Скриншот допису з телеграм-каналу Дмитра Лубінця

Що відомо про інцидент

Скандальновідома мовознавець Ірина Фаріон наразила на ризик студента в Криму, опублікувавши його листа з відкритим зазначенням його особистих даних. У листі молодик висловив свою підтримку Україні та розповів про своє місце проживання та навчання. Внаслідок чого російські окупанти його затримали. 

Нагадаємо, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін після того, як російські спецслужби заарештували хлопця в Криму з проукраїнською позицією, заявив, що для того, аби довести проросійську роботу Ірини Фаріон, навіть не потрібно вивчати архіви СРСР.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі