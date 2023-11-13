Лубінець звернувся до СБУ через затримання студента, якого видала Фаріон

Мовознавець Ірина Фаріон. Фото: НТА

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України для реагування на дії колишньої нардепки Ірини Фаріон, яка своїм дописом видала російським спецслужбам студента з Криму. За його словами, під час війни персональні дані людини мають бути захищеними для власного життя та свободи.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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Знехтувала безпекою людини

"Народний депутат ВРУ 7-го скликання і мала б знати про важливість захисту персональних даних. Однак ця людина публічно надала прізвище, ім’я, місце навчання хлопця, які дали змогу росіянам ідентифікувати цього студента. До того ж не є таємницею факт тиску окупаційної адміністрації у Криму на людей, які дотримуються проукраїнських поглядів. Про це також повідомляють і правозахисники, і медіа", — наголосив він.

Проте, як зазначив Лубінець, це не зупинило Фаріон, тому такі її дії вже мають наслідки. За його словами, це не лише втручання у приватне життя людини, а й загроза для безпеки та життя українського студента.

Звернення до СБУ через дії Фаріон

"Втім, вона, з одного боку, вчиняла кримінальний злочин, з іншого боку, підіграла окупантам. Результат очевидний! Тож я у зв’язку з фактом розголошення конфіденційної інформації звернувся до Служби безпеки України для належного реагування! Аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку", — зауважив омбудсман.

Він додав, що ніхто не має права нехтувати безпекою інших українців.

Скриншот допису з телеграм-каналу Дмитра Лубінця

Скриншот допису з телеграм-каналу Дмитра Лубінця

Що відомо про інцидент

Скандальновідома мовознавець Ірина Фаріон наразила на ризик студента в Криму, опублікувавши його листа з відкритим зазначенням його особистих даних. У листі молодик висловив свою підтримку Україні та розповів про своє місце проживання та навчання. Внаслідок чого російські окупанти його затримали.

Нагадаємо, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін після того, як російські спецслужби заарештували хлопця в Криму з проукраїнською позицією, заявив, що для того, аби довести проросійську роботу Ірини Фаріон, навіть не потрібно вивчати архіви СРСР.